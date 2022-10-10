亞馬遜將投資10億歐元 在歐洲擴大物流電動車隊

亞馬遜宣布，將在未來五年投資逾10億歐元，擴大部署在歐洲的電動車隊。（路透）

美國電商巨擘亞馬遜 10日宣布，將在未來五年投資 逾10億歐元（9.748億美元），擴大部署歐洲的電動廂型車和卡車、低碳排包裹物流中心，以加速實現淨零碳排。亞馬遜說，這也有助刺激運輸產業的創新、鼓勵更多電動車 的公共充電基礎建設。

路透報導，這家美國電商巨擘說，這筆投資將在2025年前，助旗下歐洲物流電動車隊從3000輛增至逾1萬輛。亞馬遜未透露電動車在最後一哩路車隊的占比，僅說現有的3000輛去年交付了上億個包裹。

亞馬遜也期望在未來幾年採購超過1500輛載重較大的電動卡車，用於中間一哩路（middle-mile）運輸，也就是將貨物運至包裹物流中心。像特斯拉的Semi、Freightliner的eCascadia、富豪汽車的VNR Electric都能勝任從港口載貨至物流中心。

包含優比速（UPS）和聯邦快遞（FedEx）在內的一些大型物流公司，已承諾購買大量能零排放的電動廂型車和卡車，但市面上能買到的量還不多。許多新創公司競相推出電動廂型車或卡車，卻也面臨通用和福特等傳統車廠帶來日益激烈的競爭。

亞馬遜說，除了部署電動車之外，該公司也將投資歐洲各地的設施，增設數千個充電樁，

亞馬遜目前在歐洲有20多處「微移動」物流中心。透過這些位於市中心的物流據點，亞馬遜已使用新的交貨方式來減少碳排，包含電動自行車、步行交貨等。如今，亞馬遜也計劃將這些物流中心構成的運輸網路擴大一倍。

該公司計畫在2040年前實現淨零碳排。