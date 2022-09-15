剛發表訂單就爆量 Ferrari考慮停止Purosangue接單作業

Ferrari Purosangue才剛發表就讓原廠考慮停止接單了。（取材自Ferrari）

在對手Lamborghini與Aston Martin紛紛推出品牌首款休旅 Urus、DBX來搶食層峰級距的SUV 市場後，等待多時、眾所矚目的全新Ferrari Purosangue終於在13日正式揭曉，縱使原廠始終不將其稱作是一輛SUV，但偏向跨界的身形、首款採用四門四座的新法拉利，仍被多數外媒認定就是一輛要在層峰休旅市場中佔有一席之地的新SUV。

Ferrari Purosangue。（取材自Ferrari）

而Ferrari Purosangue在發表當時所揭露的39萬歐元起價，亦是繼SF90車系之後(44萬歐元)，品牌起價次高的大規模量產車款，不過如此高昂的開價，也不減熱愛法拉利的層峰人士對其之需求。事實上，Ferrari在2018年9月確定要量產Purosangue時 (當時甚至不知道車名)，便展開了這輛全新法拉利的預購，而Ferrari法拉利首席商務和營銷長Enrico Galliera在8日Purosangue媒體預賞會上還透露了這輛全新V12新車接單量相當熱絡。

Ferrari Purosangue。（取材自Ferrari）

尤其自從去年5月宣布Ferrari Purosangue將搭載V12自然進氣引擎後，預接單更是爆炸式的增長。不過，為了保護品牌其餘跑車在歐洲市場的銷售 (歐盟7期排放量規定)，預估Purosangue之後的產量只會佔Ferrari年產能的20%，而法拉利每年平均產量為15000台，換算下來Purosangue未來每一年大約只會製造約3000台左右。

Ferrari Purosangue。（取材自Ferrari）

Enrico Galliera又補充道，一般而言，Ferrari車款生產約4至5年後才會迎來改款或中期更新階段，意旨未來幾年內Ferrari Purosangue的總產量將可能介於12000輛至15000輛之間。儘管原廠不願透露到底接獲多少張訂單，抑或是吸引到多少位的Ferrari新客戶，但品牌仍表示Ferrari會盡力完成所有客戶的需求，即便Purosangue的總產量必須受到控制，只是原廠已經正在考慮要關閉目前進行中的預購接單作業。

Ferrari Purosangue。（取材自Ferrari）

這輛四門、四人座的全新法拉利，搭載原廠代號F1 40IA、夾角65度的6.5升V12自然進氣汽油引擎，搭配八速濕式DCT雙離合器變速箱，最大馬力可輸出725PS/73kgm，從靜止加速至100km/h僅需3.3秒即可完成，若是要加速到200km/h，也只要10.6秒便能輕鬆完成。