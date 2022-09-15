我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應鏈大混亂？Q&A看懂鐵路大罷工原因與衝擊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

剛發表訂單就爆量 Ferrari考慮停止Purosangue接單作業

記者黃俐嘉／綜合報導
Ferrari Purosangue才剛發表就讓原廠考慮停止接單了。（取材自Ferrari）
Ferrari Purosangue才剛發表就讓原廠考慮停止接單了。（取材自Ferrari）

在對手Lamborghini與Aston Martin紛紛推出品牌首款休旅Urus、DBX來搶食層峰級距的SUV市場後，等待多時、眾所矚目的全新Ferrari Purosangue終於在13日正式揭曉，縱使原廠始終不將其稱作是一輛SUV，但偏向跨界的身形、首款採用四門四座的新法拉利，仍被多數外媒認定就是一輛要在層峰休旅市場中佔有一席之地的新SUV。

Ferrari Purosangue。（取材自Ferrari）
Ferrari Purosangue。（取材自Ferrari）

而Ferrari Purosangue在發表當時所揭露的39萬歐元起價，亦是繼SF90車系之後(44萬歐元)，品牌起價次高的大規模量產車款，不過如此高昂的開價，也不減熱愛法拉利的層峰人士對其之需求。事實上，Ferrari在2018年9月確定要量產Purosangue時 (當時甚至不知道車名)，便展開了這輛全新法拉利的預購，而Ferrari法拉利首席商務和營銷長Enrico Galliera在8日Purosangue媒體預賞會上還透露了這輛全新V12新車接單量相當熱絡。

Ferrari Purosangue。（取材自Ferrari）
Ferrari Purosangue。（取材自Ferrari）

尤其自從去年5月宣布Ferrari Purosangue將搭載V12自然進氣引擎後，預接單更是爆炸式的增長。不過，為了保護品牌其餘跑車在歐洲市場的銷售 (歐盟7期排放量規定)，預估Purosangue之後的產量只會佔Ferrari年產能的20%，而法拉利每年平均產量為15000台，換算下來Purosangue未來每一年大約只會製造約3000台左右。

Ferrari Purosangue。（取材自Ferrari）
Ferrari Purosangue。（取材自Ferrari）

Enrico Galliera又補充道，一般而言，Ferrari車款生產約4至5年後才會迎來改款或中期更新階段，意旨未來幾年內Ferrari Purosangue的總產量將可能介於12000輛至15000輛之間。儘管原廠不願透露到底接獲多少張訂單，抑或是吸引到多少位的Ferrari新客戶，但品牌仍表示Ferrari會盡力完成所有客戶的需求，即便Purosangue的總產量必須受到控制，只是原廠已經正在考慮要關閉目前進行中的預購接單作業。

Ferrari Purosangue。（取材自Ferrari）
Ferrari Purosangue。（取材自Ferrari）

這輛四門、四人座的全新法拉利，搭載原廠代號F140IA、夾角65度的6.5升V12自然進氣汽油引擎，搭配八速濕式DCT雙離合器變速箱，最大馬力可輸出725PS/73kgm，從靜止加速至100km/h僅需3.3秒即可完成，若是要加速到200km/h，也只要10.6秒便能輕鬆完成。

Ferrari Purosangue。（取材自Ferrari）
Ferrari Purosangue。（取材自Ferrari）

SUV 休旅 F1

上一則

特斯拉EV電池策略轉向：想拿美稅務抵免 暫停在德設廠

延伸閱讀

法拉利Purosangue 售價達39萬歐元

法拉利Purosangue 售價達39萬歐元
法拉利發表休旅車Purosangue 要價逾39萬美元

法拉利發表休旅車Purosangue 要價逾39萬美元
V12引擎新車 Ferrari Purosangue預告9月13日發表

V12引擎新車 Ferrari Purosangue預告9月13日發表
McLaren忍不住了？超跑大廠不排除未來生產SUV車型

McLaren忍不住了？超跑大廠不排除未來生產SUV車型

熱門新聞

全新Kia EV6 GT正式美國市場發表。（取材自Kia）

韓系純電車劍指性能車市場 全新Kia EV6 GT美震撼登場

2022-09-11 02:00
英國經典汽車品牌Land Rover是英國王室的御用做駕，女王伊麗莎白二世身前最愛的品牌就是Land Rover。 （取材自Jagaur Land Rover）

全英唯一可無照駕駛 英女王熱愛自駕、最愛Land Rover

2022-09-10 02:30
iPhone 14的「車禍偵測」功能。(取材自蘋果官網)

發生車禍幫忙報警 iPhone 14的衛星「SOS緊急服務」

2022-09-09 02:15
Citroën My Ami Tonic。 （圖：Citroën提供）

微型電動車Citroën My Ami Tonic超可愛 14歲就能開

2022-09-08 01:45
對於全球每一位有意購車的消費者而言，燃油車的漲價幅度顯得讓人更難入手。（取材自pexels）

全球燃油車飆漲 美國市場平均零售價7年漲破5000元

2022-09-12 02:15
法拉利發表休旅車Purosangue。路透

法拉利發表休旅車Purosangue 要價逾39萬美元

2022-09-14 12:42

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜