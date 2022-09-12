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全球燃油車飆漲 美國市場平均零售價7年漲破5000元

記者陳威任／即時報導
對於全球每一位有意購車的消費者而言，燃油車的漲價幅度顯得讓人更難入手。（取材自pexels）
對於全球每一位有意購車的消費者而言，燃油車的漲價幅度顯得讓人更難入手。（取材自pexels）

近年來購買新車甚至是合適的中古車都越來越難，除了受到疫情停工影響外，包含原物料及航運成本的提高，加上車用晶片嚴重短缺，除了影響新車生產也帶動整體價格攀升，根據調查機構統計，平均購車成本從2015年至2022年之間上漲了8730美元。

根據知名汽車相關數據分析公司JATO Dynamic統計資料，這樣的現象尤其在歐洲和美國更為明顯。2015年至 2022年間，美國燃油車的平均零售價（不包括任何類型的折扣、促銷或公共獎勵）上漲了14%。價格從2015年的3萬9143美元，今年為4萬4641美元。短短七年內就超過了5000美元。

在許多歐洲國家，增長更為顯著。在德國、義大利、法國、英國、西班牙、荷蘭和挪威，2015年新車的平均價格為3萬5500歐元（約3萬6075美元）。今年截至6月，汽車的平均零售價為4萬4101歐元（約4萬4816美元）。

尤其又以挪威等國家的成長最為顯著，價格從4萬2199歐元（約4萬2883美元）飆升至6萬8677歐元（約6萬9790美元）。大幅增加了63%，是立法明確打算取消內燃機汽車銷售的結果。在英國等其他市場，英鎊貶值加速了價格上漲，從2015年的3萬2247英鎊（約3萬2770美元），上升到2022年6月的4萬6230英鎊（約4萬6979美元）。

相比之下，中國市場近年來僅增長了5%，主要是因為供應已擴展到較入門的級距市場，包括微型車和小型SUV 的銷售成長，讓整體銷售汽車價格不至於大幅度成長。

雖然現在購買燃油車款的價錢較過去更具挑戰性，但電動汽車並沒有因此處於更好的位置。除了挪威和某些情況下的中國，世界其他地區仍然買不起當今可用的大多數電動車型。如果不是一些政府提供的激勵措施，對這些汽車的需求增長情況將大不相同。

一般來說，在歐洲，駕駛者必須支付高達5萬5821歐元（約5萬6726美元）的費用才能購買新的電動汽車。美國的價格甚至更高，為6萬3864美元，而中國則是相對便宜的3萬1829美元。對於消費者的現實是，電動汽車仍然不是汽油車價格上漲後，真正具有成本效益的替代品，尤其許多在歐洲和美國銷售的品牌，將旗下電動汽車定位為豪華汽車，專注於高級車市場。

汽車 英國 義大利

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