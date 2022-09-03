我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉攏抗中 拜登9月底辦太平洋島國峰會

美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

消費者購車品牌調查 蘋果汽車還沒上市也上榜

中央社／舊金山2日電
蘋果正積極投入電動車Apple Car的開發計畫，圖為電動車示意圖。(路透資料照片)
蘋果正積極投入電動車Apple Car的開發計畫，圖為電動車示意圖。(路透資料照片)

美國一份對新車購買者的調查報告指出，消費者心中首選的車廠品牌依序為日系豐田（Toyota），占38%；本田（Honda）占32%；尚未問世的蘋果汽車也入榜，為排名第3的品牌。

幫助企業了解消費者行為與決策過程的研究諮詢公司「戰略願景諮詢公司」（Strategic Vision consultancy）總裁艾德華茲（Alexander Edwards）表示，蘋果汽車（Apple Car）是調查中消費者心中排名第3的品牌，26%消費者表達日後「一定會考慮」蘋果車款。

在這份調查中，消費者心中首選的車廠品牌為日系豐田（Toyota）占38%，本田（Honda）占32%；再者是美國車福特（Ford）占21%，特斯拉（Tesla）占20%。

總部設在加州矽谷的蘋果公司（Apple Inc.）從沒有公開表示在開發蘋果汽車（Apple Car）。不過從大量的專利文件和監管單位要求的資料，可以看出這是蘋果嚴肅看待的計畫案。

科技網站「蘋果內幕」（AppleInsider）今天報導，傳言蘋果在2014年已投入蘋果汽車的研發。市場人士預測2024年之後的任何時間點，蘋果汽車可能問世奔馳。

蘋果公司自2016年展示CarPlay智慧車載系統的未來性，用戶的iPhone手機與汽車儀表板系統無縫結合，蘋果地圖與Siri一接即合。CarPlay成為新車車主訴求的重要功能之一。

上述報導指出，戰略願景諮詢公司近30年來調查新車主的購車選擇及車主對車子的品質評選標準。每項調查都包含45款以上車種，其中有美國沒賣的外國車種。2022年調查逾20萬新車車主，甚至把尚未問世、已經「轟動車林」的蘋果汽車放入調查名單。

艾德華茲說：「超過50%的特斯拉車主表態未來一定會考慮蘋果汽車時，每個人就要有心理準備。」

蘋果公司內部對電動車開發計畫定名為「泰坦計畫」（Project Titan），至少已有8年的發展歷史。相關進程的傳聞不斷，包括有好幾位團隊高層主管更迭，或工程師離職、轉投入航太新創公司等。

至於蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）何時對蘋果汽車點頭放行、滿足潛在新車買主的期待，尚不得而知。去年紐約時報的調查報導認為，蘋果內部還在「等待曙光」。

蘋果 汽車 Apple

上一則

伊州車險節節漲 專家教招省保費

延伸閱讀

傳iPhone 14 Pro剪瀏海改造型 大螢幕平價款叫Plus

傳iPhone 14 Pro剪瀏海改造型 大螢幕平價款叫Plus
路透：印度擬加快新產品安全核可流程 有利蘋果、三星

路透：印度擬加快新產品安全核可流程 有利蘋果、三星
美國封殺5G無效 華為新手機Mate 50將「向上捅破天」

美國封殺5G無效 華為新手機Mate 50將「向上捅破天」
蘋果iPhone美國市占率超50% 生態系優勢擴大

蘋果iPhone美國市占率超50% 生態系優勢擴大

熱門新聞

Hyundai Motor Group砸下55.4億元在美國喬治亞州蓋純電動車與電池工廠，但現在因為美國「降低通膨法案」關係可能將提前動工。(取材自Hyundai)

「降低通膨法案」生效 Hyundai、Kia韓製電動車出現大危機

2022-08-27 01:20
加州25日通過2035年起禁售燃油車的計畫，圖為舊金山一處充電站。（美聯社）

逐步淘汰燃油車 4州跟上加州「零排放」

2022-08-28 23:14
特斯拉(Tesla)面臨集體訴訟的威脅。(美聯社)

特斯拉恐因「幽靈剎車」問題 面臨集體訴訟

2022-08-31 02:45
全新Kia EV9大型純電休旅確認2023年第一季亮相。（取材自Kia）

Kia首款純電大型休旅報到 全新EV9將於2023第一季登場

2022-08-30 01:15
豐田汽車將斥資7,300億日圓（53億美元）擴充日本及美國電動車電池產能。（歐新社）

豐田將砸53億美元 在美、日擴建電動車電池廠

2022-08-31 06:50
英國公司Young Driver Motor Cars推出了一款名為Firefly Sport的兒童電動車。（取材自Young Driver Motor Cars臉書）

Firefly兒童電動汽車推新款 最高時速達到40km/h

2022-08-28 00:31

超人氣

更多 >
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？
打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡

打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡
紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈
富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀

富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀