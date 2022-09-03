消費者購車品牌調查 蘋果汽車還沒上市也上榜

蘋果正積極投入電動車Apple Car的開發計畫，圖為電動車示意圖。(路透資料照片)

美國一份對新車購買者的調查報告指出，消費者心中首選的車廠品牌依序為日系豐田（Toyota），占38%；本田（Honda）占32%；尚未問世的蘋果汽車 也入榜，為排名第3的品牌。

幫助企業了解消費者行為與決策過程的研究諮詢公司「戰略願景諮詢公司」（Strategic Vision consultancy）總裁艾德華茲（Alexander Edwards）表示，蘋果汽車（Apple Car）是調查中消費者心中排名第3的品牌，26%消費者表達日後「一定會考慮」蘋果車款。

在這份調查中，消費者心中首選的車廠品牌為日系豐田（Toyota）占38%，本田（Honda）占32%；再者是美國車福特（Ford）占21%，特斯拉（Tesla）占20%。

總部設在加州矽谷的蘋果公司（Apple Inc.）從沒有公開表示在開發蘋果汽車（Apple Car）。不過從大量的專利文件和監管單位要求的資料，可以看出這是蘋果嚴肅看待的計畫案。

科技網站「蘋果內幕」（AppleInsider）今天報導，傳言蘋果在2014年已投入蘋果汽車的研發。市場人士預測2024年之後的任何時間點，蘋果汽車可能問世奔馳。

蘋果公司自2016年展示CarPlay智慧車載系統的未來性，用戶的iPhone手機與汽車儀表板系統無縫結合，蘋果地圖與Siri一接即合。CarPlay成為新車車主訴求的重要功能之一。

上述報導指出，戰略願景諮詢公司近30年來調查新車主的購車選擇及車主對車子的品質評選標準。每項調查都包含45款以上車種，其中有美國沒賣的外國車種。2022年調查逾20萬新車車主，甚至把尚未問世、已經「轟動車林」的蘋果汽車放入調查名單。

艾德華茲說：「超過50%的特斯拉車主表態未來一定會考慮蘋果汽車時，每個人就要有心理準備。」

蘋果公司內部對電動車開發計畫定名為「泰坦計畫」（Project Titan），至少已有8年的發展歷史。相關進程的傳聞不斷，包括有好幾位團隊高層主管更迭，或工程師離職、轉投入航太新創公司等。

至於蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）何時對蘋果汽車點頭放行、滿足潛在新車買主的期待，尚不得而知。去年紐約時報的調查報導認為，蘋果內部還在「等待曙光」。