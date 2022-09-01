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McLaren忍不住了？超跑大廠不排除未來生產SUV車型

記者趙駿宏／即時報導
McLaren不排除推出SUV產品，前提是要找到合適的合作對象。（取材自McLaren）
McLaren不排除推出SUV產品，前提是要找到合適的合作對象。（取材自McLaren）

作為一家英國超跑車廠，McLaren一直以來都在維持品牌形象，拒絕推出SUV車型。但近年來隨著愈來愈多超跑車廠如Lamborghini、Ferrari都即將或已經推出SUV，且成效與收益都屢創新高，也讓財務一直有問題的McLaren有一點開始動搖，且隨著新執行長入主這家英國超跑品牌，事情可能即將發生變化。

McLaren不排除推出SUV產品，前提是要找到合適的合作對象。（取材自McLa...
McLaren不排除推出SUV產品，前提是要找到合適的合作對象。（取材自McLaren）

曾任Porsche高階經理人以及Ferrari前技術長的Michael Leiters於7月1日接手McLaren汽車並擔任CEO，他已經承認SUV在市場上非常有吸引力，但McLaren的SUV必須要注入品牌的DNA才行。

如果McLaren想要擴大其產品分支，並且加入SUV車型的話，擁有豐富經驗的Leiters無疑是這項工作的完美人選。事實上，他在Porsche工作期間領導了 Cayenne的開發，前陣子他在擔任Ferrari技術長的期間也帶領團隊開發出即將推出的Purosangue，兩大品牌的SUV都由他經手誕生。

McLaren全新上任的執行長Michael Leiters。（取材自McLar...
McLaren全新上任的執行長Michael Leiters。（取材自McLaren）

Leiters在面對媒體的訪問中表示：「我在Porsche開發了一款SUV，我在Ferrari也開發了一款SUV，所以我相當喜歡SUV，但McLaren不會因為我喜歡就開發。但不可否認的是SUV是一個非常重要的市場，並且還在繼續增長。作為一個細分市場，它非常有吸引力。」

McLaren不排除推出SUV產品，前提是要找到合適的合作對象。（取材自McLa...
McLaren不排除推出SUV產品，前提是要找到合適的合作對象。（取材自McLaren）

McLaren的新執行長Leiters堅稱，雖然公司正在考慮這種車型，但仍處於討論階段，其他車型也在考慮之中。他指出，鑑於McLaren現有系列中存在一些重疊的產品，SUV顯然會在產品陣容中占據獨特的位置，並且可能不會使買家遠離其他車型。此外，Leiters承認McLaren有興趣與其他車廠合作開發未來車型，但並未澄清將與BMW或Audi展開合作的傳言是否屬實。

McLaren不排除推出SUV產品，前提是要找到合適的合作對象。（取材自McLa...
McLaren不排除推出SUV產品，前提是要找到合適的合作對象。（取材自McLaren）

Leiters強調，有兩個方面的合作關係，一個是技術，一個是資金，如果你同時找到兩者，那肯定是最好的。但首先是要有一個技術合作夥伴來創造協同效應。但它必須是合適的合作夥伴。我們必須保持McLaren的品牌DNA，所以問題是找到合適的合作夥伴，而不是在於尋找合作夥伴。

McLaren不排除推出SUV產品，前提是要找到合適的合作對象。（取材自McLa...
McLaren不排除推出SUV產品，前提是要找到合適的合作對象。（取材自McLaren）

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