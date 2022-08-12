無車可交 Nissan Z在美要雙倍價買 日規定半年不得轉售

Nissan Z Proto Spec。（取材自Nissan）

由於晶片和供應鏈狀況，日本 當地在7月份就已經停止Nissan Z/Fairlady Z(RZ34)今年的接單。至於美國方面也好不到哪裡去，在頭幾批Nissan Z準備交車之後，後續訂單的車輛也不知何時能夠來，一些美國Nissan經銷商便在Z Proto Spec 限量版上加價入萬美元做販售。

Nissan Z。（取材自Nissan）

在NewNissanZ.com論壇上，就有至少三間不同的經銷商對Z Proto Spec進行了高額加價。肯塔基州路易斯維爾的Jeff Wyler Nissan當初報價5萬4015美元，如今還得加價5萬美元才能拿到車。沒錯就是等於多了一台車的5萬美元！

美國2023 Nissan Z Proto Spec 現在溢價相當嚴重。（取材自Nissan）

喬治亞州亞特蘭大的另一位經銷商Mike Rezi Nissan的2023 Nissan Z Proto Spec 標價為7萬8990美元。雖然不知道該車有沒有選配什麼配備，但這至少比官網建議零售價為5萬2900高出2萬0000美元以上。最後，還有美國加州 的Nissan of Irvine汽車廣告上寫著「Z Proto Spec現在以12萬5000美元販售」，這真是太瘋狂了。

Nissan Z。（取材自Nissan）

據了解，其實在美國的Nissan經銷商不是每一家都能販售Nissan Z的。

要販售Nissan Z必須得滿足以下條件：

1.入門版本的Sport和高階的Performance車型僅會配發給2018年1月至2022年12月期間有販售370Z的經銷商。

2.在1.期間有售出10台以上370Z的經銷商不僅可以販售Sport和Performance車型，還可以販售1台限量的Proto Spec車型。

3.在1.期間有售出30台以上370Z的經銷商不僅可以販售Sport和Performance車型，還可以販售2台限量的Proto Spec車型。

4.Proto Spec車型限量240台

5.全新Nissan Z計畫於2002年8月正式於全美上市，Proto Spec車型優先交車，再來才是Sport和Performance車型。

6.所有等級車型在90天後恢復正常供給配車。

Nissan Z內裝。（取材自Nissan）

至於日本的狀況，在Fairlady Z簽約訂車時必須簽署同意書

1.確認所購買車輛的規格、配備、交車日期、價格、稅制。

2.本人同意本車輛可能因為任何原因延遲，導致無法按時交車，並可以取消此車的訂單。

3.在2.的前提之下，若您還想要繼續購買這輛車或是改款車型，您需要再次重新簽一張新的訂單。

4.請勿以轉售或出口為目的購買此車款。

5.車輛登記後的6個月內不得轉售。

6.如有違反轉售/出口的行為，或者有這樣的意圖，我們會終止你和Nissan未來所有的交易行為，包括維修保養業務。

新一代Nissan Z/Fairlady Z(RZ34)與前兩代車型以及GT-R一樣，全球就只有在日本栃木工廠生產。