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旗下電動皮卡賣出了4500輛 福特CEO嗆馬斯克接招

編譯陳律安／綜合外電
福特執行長法利挖苦不斷延後上市的特斯拉Cybertruck。（路透）
福特執行長法利挖苦不斷延後上市的特斯拉Cybertruck。（路透）

福特執行長法利10日在記者會上盛讚自家的電動皮卡F-150 Lightning熱銷，並乘機挖苦競爭對手特斯拉（Tesla）的皮卡產品Cybertruck不斷延後上市。

法利表示，F-150 Lightning是公司閃耀的亮點，並號稱福特是「美國汽車產業的電動皮卡領頭羊」。他意氣風發說：「接招吧！馬斯克」。

法利顯然是指特斯拉延宕已久的Cybertruck，這款車早在2019年就已發表，但上市時間一延再延。特斯拉執行長馬斯克日前說，可望在2023年投產。然而，自從馬斯克首度發表Cybertruck以來，包括Rivian、GMC等品牌已搶占這塊市場。

在此同時，法利也宣布與DTE能源公司達成交易，使福特得以在密西根州取得乾淨電力，「這是美國史上最大規模的再生能源採購案」。

截至7月，福特累計售出近4,500輛電動皮卡。據Business Insider報導，福特準備將2023年款的F-150 Lightning的售價調漲8,500美元。

法利在上月的法說會上說，福特是特斯拉唯一的挑戰者。儘管福特今年來把電動車交車量提高逾90%，但其電動車在美國的市占率仍遠不及特斯拉的約75%。

特斯拉 馬斯克 電動車

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