旗艦房車末日？Nissan北美運動房車Maxima 2023年停產

Nissan Maxima 40th Anniversary Edition。（取材自Nissan）

以往大型房車競爭激烈的美國市場，隨著Buick LaCrosse、Chevrolet Impala以及Ford Taurus一一的被原廠淘汰，也正式宣布了以往叱吒風雲的大型旗艦房車最終末日已然降臨。

而日系目前在美唯二大型房車之一的Nissan Maxima也即將在2023年中迎向停產的局面。而另外一台日系大型房車Avalon，Toyota原廠已經宣布將會用全新的Crown來取而代之。

Nissan Maxima 40th Anniversary Edition。（取材自Nissan）

Nissan原廠在一份聲明中表示：「Maxima是Nissan在北美最具傳奇色采的車型之一。今天，我們向我們的員工、供應商和經銷商宣布，現行款的Maxima將於2023年中正式停產。」

「作為Nissan Ambition 2030計畫的一部分，Nissan將電動車 和先進技術視為企業首要目標，因為到2030年，Nissan汽車銷量的40%將是全電動車型。」

Nissan Maxima。（取材自Nissan）

但有趣的是，Nissan似乎還埋下了伏筆，因為他們在文末還寫到「請繼續關注Nissan Maxima未來的新聞，因為我們通過令人興奮的車輛和技術創新繼續這段旅程。」這似乎預告了Maxima可能會重新回歸市場，但可想而知的肯定是會以電動化的形式登場了。

Nissan Maxima內裝質感不俗但設計過於老氣。（取材自Nissan）

但就算不是為了電動化轉型，Maxima在美國的銷量自2017年以來也是每況愈下，2017年於美國售出了67627台。次年銷量下降至42337輛，然後在2019年暴跌至35076輛。2021年銷量更僅剩16386 輛，Nissan也必須正視這輛車款的去留與否。

Nissan Maxima 40th Anniversary Edition。（取材自Nissan）

而目前第八代Maxima於2016年誕生之時除了為Nissan北美的旗艦房車外，在當時更是以運動型房車思維所設計，因此可以看到除了V-Motion車頭外，整輛車的鈑件都充滿了肌肉線條，完全承襲了2014年發表的Nissan Sport Sedan Concept概念車 的樣貌，到了2019進行小改款後，運動風格更加強烈。

Nissan Maxima。（取材自Nissan）

作為一輛原廠稱之為「四門跑車」的旗艦運動房車，其動力當然也必須得上的了檯面才行，採前輪驅動設定的Maxima，搭載Nissan經典VQ35DE銘機3.5升V6自然進氣引擎，搭配CVT無段變速箱，能在6,000rpm時爆發出300hp的馬力，扭力則是35.9kgm/4,400rpm，0-100km/h加速為5.9秒。若要更運動化的車型則有SR版本可供選擇。

Nissan Maxima搭載的VQ35引擎有著300匹的動力。（取材自Nissan）

目前已知的消息指出，Nissan將以IMs Concept轎跑概念車為基礎打造全新的Maxima，會和Infiniti的電動轎車一同在密西西比州的工廠打造，隨著Nissan的電動化進程持續進行中，相信我們很快就會看見Maxima以電動車的形式再次回歸。