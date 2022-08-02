「光喊不買」缺乏銷售背書 手排車不是一門好生意？

手排車型如今在大多數市場已經成為稀有動物。（圖：TOYOTA提供）

手排牛魔王在今年4月首度亮相之後，日前日本 TOYOTA也針對新年式Supra車系順勢追加RZ等級的手排車型，預計今年後續也將導入台灣市場，但在手排車已經成為稀有動物的年代，到底手排車能否繼續延續下去，最關鍵的當然還是有沒有足夠多的支持者願意真的「出手排我就買」。

根據TOYOTA發言人Paul Hogard發送給汽車 媒體「The Drive」的一封電子郵件上表示，TOYOTA內部曾分析市場將會有75%的GR Supra買家選擇自排車型，GR Supra手排車型預計大約僅會佔整體的四分之一。

Toyota GR Supra A91-MT特別版。（取材自Toyota USA）

當然，TOYOTA並不希望手排車型是一項失敗的投資 ，而是希望傳遞出在駕馭過程中手排車有獨特的駕馭樂趣及魅力，但製造商是現實的，做生意畢竟還是要著眼於更多的需求及市場，內部甚至也評估即使是GR86，手排銷售也只有大約35%。儘管如此，這家汽車製造商還是繼續努力讓盡可能多的潛在客戶滿意。

Toyota GR 86。（圖：TOYOTA提供）

「TOYOTA努力為客戶提供最適合他們需求的選擇，GR Supra不論是手排和自排版本，都擁有平價特色、兩者也略以價差，足以讓潛在客戶去選擇哪一台才是他們真正想要體驗擁有的車款。」Paul Hogard表示。

在手排越來越稀少的年代，愛好者的行動支持絕對是品牌願意持續推出手排車型的主因。例如美國手排愛好者的支持，就是VW能持續針對GOLF GTI和R車型仍提供手排車型的原因。很明顯，TOYOTA也希望手排的GR Supra能吸引這一少數族群。

美規第八代福斯Golf GTI全數車型都提供六速手排版本可選。（圖：Volkswagen提供）

消費者唯一能做的，尤其是那些喊著「出手排我就買」的民眾，最好的方式就是用購買來證明對於手排車型的熱愛。當然，如果GR Supra手排車型銷售比預期的還要低，那麼TOYOTA可能將會隨著銷售表現來調整未來商品結構，但如果引發銷售熱潮，或許我們就能期待更多有趣的手排車款推出。