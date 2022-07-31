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只靠Polestar 2打天下 Polestar上半年銷量大增125%

記者黃俐嘉／綜合報導
Polestar在2022上半年銷量突破了2.1萬輛。（取材自Polestar）
Polestar在2022上半年銷量突破了2.1萬輛。（取材自Polestar）

6月底透過特殊目的收購公司 (SPAC) 於美國那斯達克上市的豪華純電車商Polestar，在近日捎來了2022上半年的銷售捷報。目前產品陣容僅有一款Polestar純電Fastback正在販售中的極星 (油電Polestar 1已於2021年底停產)，在今年一月至六月期間斬獲了21200輛，比起去年同期大漲了125%。

全球租車業巨擘Hertz下訂了一定數量的Polestar 2。（取材自Poles...
全球租車業巨擘Hertz下訂了一定數量的Polestar 2。（取材自Polestar）

寫下品牌銷量歷史新猷的Polestar，其實自2022年初以來就收到來自全球市場將近55000份的訂單，比起先前同期增長了350%以上。消費性市場帶來旺盛需求讓即便只有Polestar 2在販售中的極星，仍能為品牌創下銷售新高，且全球租車業巨擘Hertz也早已下訂一定數量的Polestar，並等待交付中，使原廠相當看好今年度能夠達成交付5萬輛的目標。

Polestar預計要在2022年前將市場拓增到30個。（取材自Polestar...
Polestar預計要在2022年前將市場拓增到30個。（取材自Polestar）

讓Polestar可以從去年同期的9150輛─不到萬台─的成績，一路飆升到當前突破2.1萬輛的2022上半年，最主要原因來自於Polestar積極拓展全球市場。極星在前六個月已經將原有的19個市場擴大到了25個，而全球零售商據點則從103個增加至125個，且Polestar早已訂下要於2022年前將全球市場擴張至30個，為之後將陸續登場的Polestar 3、Polestar 4與Polestar 5做最完整的銷售準備。

Polestar 2是品牌目前唯一販售中的車款，同時亦是品牌首款純電動車。（取材...
Polestar 2是品牌目前唯一販售中的車款，同時亦是品牌首款純電動車。（取材自Polestar）

提到了Polestar 3，這輛代表極星的第二款純電動車，更是品牌首款純電休旅，其預計會在今年10月正式發表，並且將與大改款、第三代Volvo XC90共用同一組底盤平台。因此，Polestar 3未來不僅會在中國生產，這輛全新純電休旅也會與大改款XC90一同在Volvo位於南卡羅來納州Charleston的工廠進行生產作業。

休旅 南卡羅來納州 租車

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