德國明年起削減電動車補貼 特斯拉等高價EV恐受衝擊

德國計劃明年起削減電動車補貼。（路透）

德國 明年起將減少對電動車 的補貼，未來補貼會著重於較小型、價格較便宜的電動車款，此舉可能會衝擊特斯拉 （Tesla），賓士和BMW也可能受影響。

德國經濟部26日表示，對售價4萬歐元（40,500美元）以下的電動車補助款將從6,000歐元減少至4,500歐元。對售價4萬美元以上至6.5萬歐元的電動車款補助更低，降至3,000歐元；6.5萬歐元以上電動車款不予補貼。

經濟部長哈柏克（Robert Habeck）表示：「我們必須形塑轉型，重新調整對電動車的支持措施。」德國已為2023、2024年分別提列21億歐元與13億歐元。另外，對插電式混合動力車的銷售獎勵措施將在今年告終。

從2024年起，對電動車的補助金將降至3,000歐元，而且只提供給售價4.5萬歐元以下的電動車。

特斯拉的最平價車款Model 3在德國售價從49,990歐元起跳。

德國政府將計劃從2023年9月起的計劃排除公司車和租賃車，這將衝擊賓士和BMW。

這項減少電動車補助的協議讓自由民主黨領導的財政部和綠黨長達一個月來的爭端畫下句點。德國財長林德納長期來尋求取消電動車補助以便在明年恢復憲法舉債上限。

產業主管批評計劃中的補貼削減措施。國汽車工業協會總裁穆勒（Hildegard Mueller）推文說，此舉對消費者來說是「毀滅性的」，而且會減緩邁向環保車輛的進程。