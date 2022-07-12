蘋果造車挑戰高 傳設計沒方向盤、也沒剎車踏板

蘋果的造車計畫，外界想像空間一直很大。（美聯社）

美國科技新聞網站「The Information」記者Wayne Ma 11日撰發了有關蘋果 （Apple ）研發自駕電動車 的深度報導，反映蘋果八年造車歷程所遭遇的重重挑戰。報導披露，所謂「蘋果車」（Apple Car）的設計目標包括：無方向盤、無剎車踏板、座椅可以平躺、椅背大螢幕等等。

根據Wayne Ma的報導，Apple Car最新設計標榜四個座位可以向內相對，乘客因而可以面對面交談；天花板重現福斯金龜車那樣的弧形設計。蘋果車的設計師也在嘗試讓行李廂在要用時可以升高，沒需要取放東西時自動下降。椅背後安裝可升降的大螢幕，也討論過。

報導提及，已辭去蘋果設計長的艾夫（Jony Ive）仍然以顧問身分參與蘋果造車專案。艾夫2019年辭職後，自己創業開了LoveFrom設計公司。

之前就曾經傳出的消息，「The Information」也說到，蘋果希望能夠由美國的全國道路交通安全署爭取到豁免，讓車輛可以沒有方向盤和剎車踏板。蘋果也研究過允許車內乘客平躺睡覺的可能。

傳說中的Apple Car據信離發表還有好幾年時間，不過聽說蘋果內部已在討論，如何能讓原型車須在公共道路測試時避人耳目。