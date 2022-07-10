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不只油車貴…電動車也漲 平均1輛5.4萬元

編譯洪毅／綜合10日電
油價高漲不降，讓精打細算的人考慮購買電動車代步。圖為一輛保時捷電動車2020 Taycan在充電。(美聯社)
油價高漲不降，讓精打細算的人考慮購買電動車代步。圖為一輛保時捷電動車2020 Taycan在充電。(美聯社)

加油站的油價快速上漲、持續高攀，愈來愈多車主感到吃不消，一些消費者因此將目光轉向電動車；但是本來價格就已偏高的電動車同樣也在漲價，漲幅大於傳統燃料車，故購買電動車前，精打細算乃是必要之事。

紐約觀察家報(Observer)報導，市調商J.D. Power最新數據顯示，國內5月每輛電動車的新車交易價平均為5萬4000元，較去年同期上漲22%；而傳統燃油車的新車交易價平均則為4萬4000元，漲幅為14%。

許多熱門的電動車款都在漲價，例如通用汽車(GM)的「電動悍馬」GMC Hummer在6月下旬一舉調漲逾6000元，現在一輛GMC Hummer要8萬6000元起跳，最貴超過10萬元。

至於特斯拉(Tesla)的多功能車(SUV)Model Y，今年則是已調漲三輪，讓價格上漲至6萬9900元起跳，比半年前高近10%；特斯拉在國內製造、在國內銷售的Model Y售價，甚至比在國內製造、賣到中國的Model Y還要貴40%。

更糟的是，國內最主流的電動車品牌，通用及特斯拉的汽車銷售量，都因為在近期超過門檻，讓新的買家不再能享受7500元的聯邦租稅優惠。

油價高漲不降，讓精打細算的人考慮購買電動車代步。圖為消費者國慶日在科羅拉多州加油...
油價高漲不降，讓精打細算的人考慮購買電動車代步。圖為消費者國慶日在科羅拉多州加油。(美聯社)

適用租稅優惠的主要車廠、福特(Ford)也在6月宣布電動SUV、Mustang Mach-E2漲價；甚至是如Lucid、Rivian等電動車新創公司，漲幅也在10%以上。

造成這種狀況的主因，是因為油價上漲，但是電動車關鍵材料的漲幅也很驚人，例如電池必須的「鋰」在過去一年上漲500%，「鎳」的價格則較去年多30%；這又與俄羅斯入侵烏克蘭有關。

金融服務商GOBankingRates近期的報告指出，是否要轉向電動車，是需要精打細算的事情，例如電動車價格可從低於3萬元到近20萬元，保費也會因不同的車型而有明顯差距。此外，如特斯拉等品牌的保值能力很強，但一些品牌的保值能力可能遜於普通燃油車。

此外，電動車保養、以及動力來源的費用，都可能會各有不同，有時候，其成本甚至可能比燃油車更高。

電動車 特斯拉 GM

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