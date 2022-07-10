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美「肌肉車」銷售榜 Chevrolet、Dodge、Ford大亂鬥

記者趙駿宏／綜合報導
Chevrolet Camaro ZL1。（取材自Chevrolet）
Chevrolet Camaro ZL1。（取材自Chevrolet）

連續兩季GDP萎縮，也意味著美國經濟或許開始漸漸衰退，但這個指標可不完全適用於美國車市肌肉車的銷售，三大肌肉車Chevrolet Camaro、Dodge Challenger和Ford Mustang在銷售成績上都有不俗的進展。

這在Chevrolet上很明顯，第二季Camaro的銷量與去年相比增長了62.8%。然而，這並不全是好消息，因為該公司在4、5 和6月僅售出4545輛，不過從年初至今共售出11255輛汽車，比2021年增長了13.9%，但Camaro仍大幅落後於競爭對手。

Chevrolet Camaro ZL1。（取材自Chevrolet）
Chevrolet Camaro ZL1。（取材自Chevrolet）

這邊說的就是Ford Mustang，Ford僅在6月就售出了4647輛Mustang。這使得第二季的總銷量達到12258輛，上半年的銷量達到26244輛。但有好的一面當然也有壞的一面，雖然Mustang在6月份的銷量增長了107.5%，但與去年相比，今年迄今為止的銷量下降了17.9%。

Ford Mustang GT500。（取材自Ford）
Ford Mustang GT500。（取材自Ford）

另一個競爭者則為Dodge Challenger，它在第二季售出了14558輛，這要比2021年同期下降了3%，但對於即將改朝換代的車型來說，這無疑是驚人的表現。

Dodge今年已經售出25682輛Challenger，但還是比2021年的同期減少了 15%。但是，Challenger的年度總銷量和Mustang僅有562輛的差距，因此Dodge Challenger要再次奪下美國肌肉車銷售榜或許還大有可為。

Dodge Challenger SRT Hellcat。（取材自Dodge）
Dodge Challenger SRT Hellcat。（取材自Dodge）

未來肌肉車的市場狀況會變得更加有趣，因為Ford正在重新設計新世代的Mustang，預計明年將作為2024年的車型首次亮相。Challenger也應該會被大改款，因為Dodge首席執行長Tim Kuniskis此前曾表示：「到2024年，你今天還看得到的車款將會停產。」

Dodge Challenger SRT Hellcat。（取材自Dodge）
Dodge Challenger SRT Hellcat。（取材自Dodge）

我們很快就會對Dodge的計畫有完整的了解，因為Dodge將利用伍德沃德夢郵輪來舉辦“three-peat of worldwide” unveilings發表會，在8月15、16和17日每晚舉行一次， 執行長Kuniskis預告這將是Dodge的電動化夏天。

Dodge今夏將發表三款電動車。（取材自Dodge）
Dodge今夏將發表三款電動車。（取材自Dodge）

肌肉 汽車 郵輪

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