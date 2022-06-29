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福斯展現信心 要乘虛趕上特斯拉 3年內成為電動車龍頭

編譯劉忠勇／綜合報導
福斯汽車計畫今年在全球銷售70萬輛電動車，還不到馬斯克所提特斯拉可達150萬輛的一半。（路透）
福斯汽車計畫今年在全球銷售70萬輛電動車，還不到馬斯克所提特斯拉可達150萬輛的一半。（路透）

福斯汽車（Volkswagen）執行長戴斯發下豪語，要趁特斯拉生產面臨瓶頸之際急起直追，再過三年超越最大勁敵，成為全球最大電動車製造商。

戴斯周二在福斯汽車沃爾夫斯堡總部向員工講話：「馬斯克必須同時提升奧斯汀和格林海德（鄰近柏林）兩廠產能，還要擴大上海廠的生產。這會消耗他元氣。」他說：「我們要抓住這個機會迎頭趕上，2025年可後來居上。」

戴斯這次展現信心，迥異於他上個月在金融時報會議上的論調。他當時表示，福斯汽車不太容易達到2025年成為成全球最大電動車製造商。

福斯汽車計畫今年在全球銷售70萬輛電動車，還不到馬斯克所提特斯拉可達150萬輛的一半。

不過，特斯拉最近在美、歐、中國三地的組裝廠生產不太順利。馬斯克上個月在特斯拉車主俱樂部的場合上表示，德州廠和德國廠「目前是燒錢大熔爐」，光為取得零組件並加速生產，就耗掉數十億美元。

戴斯本人和馬斯克熟識，曾讚許他是將電動車普及化的推手。他向員工講話時表示，福斯汽車最強勁敵仍是特斯拉，而特斯拉正是虛弱之時。他向員工解說時，還拿一張演員的梗圖，傑森摩莫亞（代表福斯汽車）在亨利卡維爾（代表特斯拉）做勢潛行。

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