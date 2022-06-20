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哪種車最保值？美國市場買皮卡就對了

記者陳威任／綜合報導
Toyota Tacoma。（取材自motor1.com）
Toyota Tacoma。（取材自motor1.com）

對於很多消費者而言，買車會考量很多要素，其中一個常常被列入重點的要素就是保值，一般而言市場上越熱門的車越保值，另外品牌及車款印象也會決定車款保值情況。

近期國際權威行車組織Zutobi公布美國市場最保值及最不保值的車款排名，美國最保值的車款都以皮卡為主，包括TOYOTA Tacoma、Ford F系列和Ford Ranger等車款最保值，而最不保值的車款則是Kia Sorento、Chevrolet Trax及賓士GLE。

美國市場最保值的三款車。 （截圖自Carscoops.com）
美國市場最保值的三款車。 （截圖自Carscoops.com）

美國市場最不保值的三款車。（截圖自Carscoops.com）
美國市場最不保值的三款車。（截圖自Carscoops.com）

其中Tacoma前三年的平均折舊率為21.93%，這意味著新車售價28545美元，三年後售出的價格大約為22286美元。

Ford F系列和Ford Ranger則是三年後平均下跌24.48%。 F系列的平均售價為39395美元，三年後售出的價格約為29753美元。Ranger起價為29195美元，三年後的平均價格為22049美元。

大改款Ford F-150奪下2021北美年度卡車獎的風聲相當高。 （取材自Fo...
大改款Ford F-150奪下2021北美年度卡車獎的風聲相當高。 （取材自Ford）

其他表現良好的汽車包括Tesla Model 3（貶值 24.79%）、Nissan Frontier（25.15%）、雪佛蘭 Colorado（25.49%）、TOYOTA RAV4（25.97%）、Mazda 3（26.31%）、TOYOTA Tundra （26.87%）等。

另一方面，一些車輛則是入手後的價值就會大幅下跌。其中，折舊率最高的新車是Kia Sorento，三年後價值下降了55.16%，從新車均價30845美元降至平均13831美元；Chevrolet Trax也擁有高達50.31%的折舊率，從新車售價22595美元在三年後售出則能賣出11228美元，賓士GLE的折舊率為48.85%，從新車56750美元降至29029美元。

Kia Sorento去年在美國共售出了81785輛。（取材自Kia）
Kia Sorento去年在美國共售出了81785輛。（取材自Kia）

其他美國地區保值表現不好的車款還包括BUICK Encore GX (47.71%)、雪佛蘭 Express Van (45.80%)、雪佛蘭 Equinox (44.91%)、LEXUS ES (44.21%)、NISSAN Sentra (43.61%)、BUICK Envision (43.53%) %)，NISSAN Altima(43.21%)。

為了確定其折舊率，Zutobi從美國汽車銷售網站GoodCarBadCar取得2021年美國100款最暢銷汽車清單，這些汽車的價值是使用美國權威汽車交易網站《Edmunds》的新車定價工具，使用折舊計算器計算三年後的估計平均值，並以最接近美國平均行駛里程的每年行駛13500 英里（約21700公里）作為估算。

Mercedes-Benz GLE 450。 （圖：Mercedes-Benz提...
Mercedes-Benz GLE 450。 （圖：Mercedes-Benz提供）

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