供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

由於通貨膨脹及缺工、供應鏈危機影響，汽車維修成本大增，讓不少汽車保險業者醞釀調漲保費。(歐新社)

華爾街日報(WSJ)報導，由於通貨膨脹及缺工、供應鏈危機影響，汽車 維修成本大增，讓不少汽車保險業者醞釀調漲保費 ，部分地區車保費率已經調漲達20%，而包括加州 在內，許多州政府也收到了業者的上調費率聲請，故不論早晚快慢，車保費率調漲恐怕在各地都難避免。

比價網站Zebra的數據顯示，去年全國平均車保費率為1529元，低於新冠疫情前、2019年的1544元；不過數據商CCC Intelligent Solutions的數字顯示，汽車平均維修成本自2009年起就不斷上揚，從當時的2405元上揚至2019年的3244元，到2020年及去年分別再上揚至3434元、3749元。

汽車維修不但變得更貴，還面臨缺零件、缺工等問題；此外，去年的汽車死亡事故還創下16年新高。這些背景，對過去10年間，只有3年得以在車保業務實現利潤的業者來說無疑是巨大壓力，儘管這些業者能夠從車保本身以外的業務尋求獲利。

這讓車保業者醞釀調漲費率，例如Allstate已上調28個州的車保費率、平均漲幅為9.3%；標普全球(S&P Global)的數據則顯示，車保費率上調幅度各地不同，從7%到20%都有。一般來說，車保每六個月一期，上調的費率會在該期結束、續保時生效。

全國人口最多的加州現在也收到業者上調車保費率的聲請，目前州政府還沒做出決定；加州州政府保險事務官員索勒(Michael Soller)表示，州政府關注的是，車保業者在2020年汽車出行量崩跌的時候賺得不成比例的收益，甚或仍大幅超出之後業者給予的保費減免，故仍須審查業者的業務數據。

就算加州在這方面進展緩慢，車主仍可能感受到車保環境的變化；投行JMP Securities分析師卡萊蒂(Matthew Carletti)表示，一些業者已開始提高車保承保標準，以放慢保單發行，「在加州尤其明顯」。

這也代表，不論是條件還是費率，全國車保門檻恐怕只會愈來愈高；報導提醒駕車人以後開車還是小心為上。