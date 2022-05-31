我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

進軍近30年 EV6留歷史地位 Kia在美國達成1000萬輛銷售

記者黃俐嘉／綜合報導
EV6成為Kia進軍美國市場後所販售出的第1000萬輛新車。（取材自Kia）
EV6成為Kia進軍美國市場後所販售出的第1000萬輛新車。（取材自Kia）

Kia近年來的成長有目共睹，包括新世代Sorento、Carnival、Sportage等燃油車頗受好評，建構在E-GMP全球電動車模組化底盤平台之上的純電跨界休旅EV6，亦在自家南韓與各海外市場中接獲不少訂單，尤其在多款電動車型的加入後，讓Kia今年前四月在美國的電動車型銷量已大幅超越去年同期。

Kia EV6。（取材自Kia）
Kia EV6。（取材自Kia）

而近期對於Kia America來說，銷量不僅蒸蒸日上，更是讓品牌達成了一項新的紀錄。1993年起開始於美國市場販售的南韓汽車品牌Kia，在經過了將近30年的時間後，終於在本月迎來了第1000萬輛的銷售里程碑。這第1000萬輛的美規Kia就是品牌現階段的當紅純電炸子雞EV6，一輛身披Runway Red紅色的EV6在加州Moreno Valley展間交付。

第1000萬輛的美規Kia就是品牌現階段的當紅純電炸子雞EV6，一輛身披Runw...
第1000萬輛的美規Kia就是品牌現階段的當紅純電炸子雞EV6，一輛身披Runway Red紅色的EV6在加州Moreno Valley展間交付。（取材自Kia）

值得注意的是，得以名留青史的第1000萬輛Kia是台純電動車，這代表著Kia相當努力在為品牌推出純電作品，包括已於美國市場發表的第二代Niro EV，以及即將登場的大型純電休旅EV9等，推出多種純電與電動車型就是為了要達成Kia America曾經立下的2040年產品陣容皆為純電動車的宣言。

全新第二代Kia Niro。（取材自Kia）
全新第二代Kia Niro。（取材自Kia）

達成銷售1000萬的里程碑對於Kia America而言一路走來相當不易，首款在美國售出的Kia為Sephia第一代車型，當時起價為8495美元，並於波特蘭地區共四處經銷商中販售；後來在Sportage的加入之下，讓Kia America的銷售網絡迅速增長，而目前Kia在全美除了北達科他州以外，其他州都已有設立原廠經銷商。

美國市場限定販售的Kia Telluride於先前發表了小改款車型。（取材自Ki...
美國市場限定販售的Kia Telluride於先前發表了小改款車型。（取材自Kia）
Kia Sportage是今年目前品牌在美國市場最暢銷車款。（取材自Kia）
Kia Sportage是今年目前品牌在美國市場最暢銷車款。（取材自Kia）

扣除仍在清庫存但已宣布退出北美市場的Cadenza與K900，Kia目前在美國市場的產品陣容共有12款車販售中，這之中包括了限定於美國市場販售的大型三排八人座休旅Telluride，以及本月初甫發表、已於南韓本土停產的方形休旅新年式Soul (幾乎等同小改款)，當然也有即將要於台灣市場發表的全新第五代Sportage。這輛大改款休旅上月更是品牌唯一一款單月交付破萬輛的新車，今年前四月的累積銷量也已達到了30511輛，暫居Kia現階段在美國市場最暢銷的車款。

新年式Kia Soul目前僅有在美國市場販售，幾乎可說是當地的專屬車型了。（取材...
新年式Kia Soul目前僅有在美國市場販售，幾乎可說是當地的專屬車型了。（取材自Kia）

電動車 休旅 南韓

上一則

特斯拉上海廠每周產量 已恢復至封控前的70%

延伸閱讀

一年內兩度訪台 參議員譚美：美國不會讓台灣孤軍奮戰

一年內兩度訪台 參議員譚美：美國不會讓台灣孤軍奮戰
處方破41萬張 輝瑞口服藥Paxlovid成美國治療新冠主力

處方破41萬張 輝瑞口服藥Paxlovid成美國治療新冠主力
解讀拜登軍事保台論 白宮前官員：未改變美國政策

解讀拜登軍事保台論 白宮前官員：未改變美國政策
KIA美國汽車銷量迅速成長日前熱烈慶祝售出第1000萬輛

KIA美國汽車銷量迅速成長日前熱烈慶祝售出第1000萬輛

熱門新聞

最新調查顯示，僅29%美國買家計劃購買電動車，在全球18個主要市場中最低。 路透

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

2022-05-23 08:32
最新數據顯示，美國去年平均車齡攀抵破紀錄的12.2年，已是連續第五年增加。 路透

美國車齡創新高 去年一台車平均開12.2年

2022-05-23 19:29
全新世代的Ford Bronco越野車推出之後，瞬間成為美國Ford最受歡迎的車型之一。（取材自官網）

成千Ford Bronco卡廠區 交車推遲3個月…準車主喊退訂

2022-05-26 19:38
今年第一季美國註冊了158,689輛電動車。其中，特斯拉的註冊量為113,882輛，比去年同期增長了59%。(取材自 Carscoops.com)

美國第1季豪華電動車逐步上升 特斯拉依然是絕對王者

2022-05-28 01:25
馬斯克稱，中國在再生能源發電和電動汽車領域處於世界領先地位。（微博截圖）

「誇誇群群主」 特斯拉的馬斯克又誇讚中國了

2022-05-29 22:29
費斯克在IG發表的PEAR更清晰輪廓。(圖截取自 Fisker IG)

Fisker曝光PEAR原來是SUV 還有來自鴻海的低價祕訣

2022-05-28 14:27

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了