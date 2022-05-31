進軍近30年 EV6留歷史地位 Kia在美國達成1000萬輛銷售

EV6成為Kia進軍美國市場後所販售出的第1000萬輛新車。（取材自Kia）

Kia近年來的成長有目共睹，包括新世代Sorento、Carnival、Sportage等燃油車頗受好評，建構在E-GMP全球電動車 模組化底盤平台之上的純電跨界休旅 EV6，亦在自家南韓 與各海外市場中接獲不少訂單，尤其在多款電動車型的加入後，讓Kia今年前四月在美國的電動車型銷量已大幅超越去年同期。

Kia EV6。（取材自Kia）

而近期對於Kia America來說，銷量不僅蒸蒸日上，更是讓品牌達成了一項新的紀錄。1993年起開始於美國市場販售的南韓汽車品牌Kia，在經過了將近30年的時間後，終於在本月迎來了第1000萬輛的銷售里程碑。這第1000萬輛的美規Kia就是品牌現階段的當紅純電炸子雞EV6，一輛身披Runway Red紅色的EV6在加州Moreno Valley展間交付。

第1000萬輛的美規Kia就是品牌現階段的當紅純電炸子雞EV6，一輛身披Runway Red紅色的EV6在加州Moreno Valley展間交付。（取材自Kia）

值得注意的是，得以名留青史的第1000萬輛Kia是台純電動車，這代表著Kia相當努力在為品牌推出純電作品，包括已於美國市場發表的第二代Niro EV，以及即將登場的大型純電休旅EV9等，推出多種純電與電動車型就是為了要達成Kia America曾經立下的2040年產品陣容皆為純電動車的宣言。

全新第二代Kia Niro。（取材自Kia）

達成銷售1000萬的里程碑對於Kia America而言一路走來相當不易，首款在美國售出的Kia為Sephia第一代車型，當時起價為8495美元，並於波特蘭地區共四處經銷商中販售；後來在Sportage的加入之下，讓Kia America的銷售網絡迅速增長，而目前Kia在全美除了北達科他州以外，其他州都已有設立原廠經銷商。

美國市場限定販售的Kia Telluride於先前發表了小改款車型。（取材自Kia） Kia Sportage是今年目前品牌在美國市場最暢銷車款。（取材自Kia）

扣除仍在清庫存但已宣布退出北美市場的Cadenza與K900，Kia目前在美國市場的產品陣容共有12款車販售中，這之中包括了限定於美國市場販售的大型三排八人座休旅Telluride，以及本月初甫發表、已於南韓本土停產的方形休旅新年式Soul (幾乎等同小改款)，當然也有即將要於台灣市場發表的全新第五代Sportage。這輛大改款休旅上月更是品牌唯一一款單月交付破萬輛的新車，今年前四月的累積銷量也已達到了30511輛，暫居Kia現階段在美國市場最暢銷的車款。