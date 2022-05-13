本田全新轎跑Acura Integra進入俄州產線 最快6月交車

Acura Integra已經在俄亥俄州的工廠開始生產。取材自Acura

Acura在今年3月推出了全新的Integra車型，並且在發表後開始預售。全新Integra將與TLX一同在俄亥俄州 馬里斯維爾工廠生產。這也是Integra車系歷史上首次在美國製造。首批車款預計將於今年6月初或大約一個月後到達美國Acura各經銷商。

Acura Integra最快6月份可開始交車。取材自Acura

這次Integra僅設定在俄亥俄州的工廠生產，這輛全新復活的轎跑與Acura旗艦性能轎車TLX在同一條產線上組裝。不過在開始生產的準備工作中，工廠的員工必須克服一些挑戰，包括在 COVID-19疫情 最嚴重的狀況下進行遠端工作。由於Integra的面板不同，與在馬里斯維爾工廠組裝的其他車款相比，需要一些新工藝和新設備。

Integra車系歷史上首次在美國製造。取材自Acura

除此之外Acura還必須安裝全新的儀表板生產設備，才能裝配Integra全新數位儀表板。與此同時，1.5升渦輪增壓引擎在Honda 位於俄亥俄州的安娜引擎工廠組裝。這具1.5 VTEC Turbo引擎，可產生200hp/26.5kg-m的最大動力。

Integra標配10.2吋數位儀表板。取材自Acura

2023年式Integra於今年3月正式亮相，入門版本上市第一年的起價為3萬1895 美元。標準版本的Integra配備專為高輸出渦輪引擎調校的CVT變速箱，但若是升級到 A-Spec版本，就能選擇六速手排變速箱。但售價也會來到3萬6895美元。但Acura原廠則表示，有70%的預接單都是選擇手排變速箱。

升級至A-Spec版本，就能選擇六速手排變速箱。取材自Acura

除了變速箱不同外，A-Spec車型還換上18吋鋁圈，並在車尾增添一個小擾流板。內裝配備鋁合金踏板組、紅色儀表針和對比色縫線點綴。