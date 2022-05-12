我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

全力克服供應鏈障礙 Rivian今年交車2.5萬輛目標不變

編譯黃淑玲／綜合報導
Rivian的Rivian R1T電動皮卡。（美聯社）
Rivian的Rivian R1T電動皮卡。（美聯社）

電動車新創公司Rivian周三（11日）強調，儘管供應鏈問題影響生產進度，公司今年交車25000輛的目標不變。

Rivian說，去年9月開始生產後，至今已製造大約5000輛電動車，包括第1季追趕製造出2553輛，補回一些先前因零件短缺生產線暫停而落後的產能；交車數達到1227 輛。Rivian的製造車款包括皮卡，運動休旅車及商用廂型車。

利多消息公布後，Rivian股價周三盤後交易時段一度飆漲14%。稍早正常交易時段則是收跌9.6%，報20.6美元。 Rivian今年以來股價已重挫約80%，本周行情震盪，主要是限賣令到期，內部投資人和大咖投資人可以賣出股票。

Rivian上季營收9500萬美元，不如分析師預期的1.312億美元。調整後每股虧損1.43美元，市場原先預期每股虧損1.45美元。

除了向一般消費者銷售的車款，亞馬遜（Amazon）向Rivian下了一張大單，訂購10萬輛電池動力貨運廂型車。亞馬遜是Rivian第二大股東。首批1萬輛車預定今年底以前交車。

投資 亞馬遜 電動車

上一則

馬斯克：特斯拉上海超級工廠將擴產 非新建第二座工廠

下一則

本田全新轎跑Acura Integra進入俄州產線 最快6月交車

延伸閱讀

上海特斯拉復工復產後4700輛電動車 船運出口至歐洲

上海特斯拉復工復產後4700輛電動車 船運出口至歐洲
與Lordstown完成協議 鴻海獲北美電動車製造基地

與Lordstown完成協議 鴻海獲北美電動車製造基地
美電動車新創公司Canoo警告 快燒光現金

美電動車新創公司Canoo警告 快燒光現金

科技股連跌四天 亞馬遜吐回疫情以來紅利

科技股連跌四天 亞馬遜吐回疫情以來紅利

熱門新聞

Volkswagen ID.4。(取材自Volkswagen)

今年都還沒過一半 Volkswagen電動車全部完售了

2022-05-08 01:52
特斯拉上海廠。路透

路透：特斯拉因供應問題 暫停上海廠生產

2022-05-09 23:34
美國電動車新創公司Canoo警告公司存在營運現金的疑慮。（取材自Canoo官網）

美電動車新創公司Canoo警告 快燒光現金

2022-05-11 02:35
新年式Kia Soul美規車型亮相。(取材自Kia)

新年式Kia Soul美規車型正式亮相 「靈魂」不滅續奮戰

2022-05-06 00:45
Rivian的Rivian R1T電動皮卡。（美聯社）

全力克服供應鏈障礙 Rivian今年交車2.5萬輛目標不變

2022-05-12 02:37
特斯拉執行長馬斯克出席金融時報舉辦的2022年汽車未來峰會時表示，只要他還能發揮作用，就會一直待在特斯拉。（路透）

馬斯克：只要我還有用處 就會一直待在特斯拉

2022-05-10 22:20

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因