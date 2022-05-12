全力克服供應鏈障礙 Rivian今年交車2.5萬輛目標不變

Rivian的Rivian R1T電動皮卡。（美聯社）

電動車 新創公司Rivian周三（11日）強調，儘管供應鏈問題影響生產進度，公司今年交車25000輛的目標不變。

Rivian說，去年9月開始生產後，至今已製造大約5000輛電動車，包括第1季追趕製造出2553輛，補回一些先前因零件短缺生產線暫停而落後的產能；交車數達到1227 輛。Rivian的製造車款包括皮卡，運動休旅車及商用廂型車。

利多消息公布後，Rivian股價周三盤後交易時段一度飆漲14%。稍早正常交易時段則是收跌9.6%，報20.6美元。 Rivian今年以來股價已重挫約80%，本周行情震盪，主要是限賣令到期，內部投資 人和大咖投資人可以賣出股票。

Rivian上季營收9500萬美元，不如分析師預期的1.312億美元。調整後每股虧損1.43美元，市場原先預期每股虧損1.45美元。

除了向一般消費者銷售的車款，亞馬遜 （Amazon）向Rivian下了一張大單，訂購10萬輛電池動力貨運廂型車。亞馬遜是Rivian第二大股東。首批1萬輛車預定今年底以前交車。