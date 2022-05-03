手排邊緣化？供應鏈出問題 MINI暫時停止生產手排車

MINI Electric。 （圖：汎德提供）

在現今的汽車 市場之中，手排車已經成為稀有動物，不論是因為自排車效率越來越好、甚至是電動車的興起，都讓傳統三踏板的手排車愈來愈邊緣化，此外由於俄羅斯入侵烏克蘭和車用晶片 短缺加劇了供應鏈 瓶頸，MINI日前宣布暫時停止了所有手排車的生產。

MINI發言人接受採訪時表示，為了「確保生產穩定性」，手排變速箱MINI車輛的生產已經停止。該公司尚未確認生產暫停將持續多長時間，僅表示這是一項臨時措施。

「為了確保最大產量以滿足不斷增長的客戶需求，我們的產品供應需要簡化。」MINI發言人說，這個解決方案是確保生產穩定性的最有效方式，等於是犧牲少部分的手排車款換取能夠增加自排車款的數量，藉此繼續為所有客戶提供新的MINI。

Mini John Cooper Works。（圖：Mini提供）

在部分市場，MINI為其所有車輛提供手排變速箱。然而，隨著自排變速箱越來越流行加上部分市場逐步被電動汽車接管，汽車市場對三踏板車型的需求越來越受到質疑，但MINI重申這只是暫時性作法，未來還是會繼續生產手排車型。

晶片短缺供應也影響了世界各地的汽車製造商，導致生產中斷。這導致一些汽車製造商暫停某些車型的生產，而另一些汽車製造商則暫停了某些功能的銷售，例如座椅加熱，以便將車輛出廠並送到客戶手中。