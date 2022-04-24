又一款小車敵不過跨界車 Ford Fiesta三門版今年停產

三門款的Ford Fiesta將於今年夏天在德國科隆工廠結束生產。（取材自Ford）

Ford Fiesta曾是許多年輕客層或入門買家的熱門選擇。但是隨著用車習慣的轉變，跨界車款盛行加上電動車 崛起，掀背小車的市場越來越小，加上成本不斷攀高，讓經典車款不斷停產。據歐洲汽車 新聞報導，三門款的Ford Fiesta將於今年夏天在德國科隆工廠結束生產。

多年來，歐洲的Fiesta的銷量一直在下降，在2018年售出了270931 輛。一年後，這一數字下降至228959輛，然後在新冠肺炎大流行高峰期間暴跌至156067輛。由於福特去年在歐洲僅售出86385輛Fiesta，並且在2022年的前兩個月賣不到8000輛，顯示銷量並未恢復。

下降的部分原因可以通過消費者偏好的變化來解釋，原本的客層更可能受到跨界車的吸引，轉而購買更昂貴的Ford Puma。無論如何，許多汽車製造商已經砍掉了他們的三門掀背車，所以福特效仿也就不足為奇了。

此外，歐洲汽車新聞指出，科隆工廠將成為主要的電動車生產樞紐，基於與福斯集團合作開發的MEB中型電動跨界車計畫於明年投入生產，而電動運動休旅 將在2024年推出，這可能也代表在三門Fiesta停產後，五門Fiesta也可能在未來被砍掉。