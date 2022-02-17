我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

缺車下的奇異現象…美國8成消費者「加價購車」

記者陳威任／綜合報導
缺車的情況下，美國人的購車日常除了沒折扣反而可能被加價。(取材自pexels.com)
缺車的情況下，美國人的購車日常除了沒折扣反而可能被加價。(取材自pexels.com)

在車用晶片缺貨及疫情影響下，美國市場的新車供應出現問題，在市場需求高於供給的情況下，加價購車反而成為日常，這也使得大多數新車購買者上個月支付的車價都高於建議售價。

根據美國權威汽車交易網站《Edmunds》的說法，高達82.2%的消費者在1月份為新車支付了超過建議零售價的費用。該網站也指出，與2021年1月相比，這是創紀錄的大幅增長，當時只有2.8%的消費者支付的費用高於標價。

這是一個令人震驚的統計數據，《Edmunds》的執行董事傑西卡考德威爾表示，「即使在一年前，這也是不可想像的。」，然而，她指出，這種情況是由願意花更多錢購買他們需要車輛的富裕消費者推動的，而且被迫這麼做的人不在少數，僅僅是因為他們需要交通工具，因此別無選擇。

根據Edmunds將平均交易價格與平均建議零售價進行了比較，發現美國上個月以凱迪...
根據Edmunds將平均交易價格與平均建議零售價進行了比較，發現美國上個月以凱迪拉克經銷商的加價最高。(圖:cadillac提供)

Edmunds還將平均交易價格與平均建議零售價進行了比較，發現上個月經銷商的平均價格比建議零售價高出728 美元。其中，凱迪拉克的加價最高，因為他們的經銷商被發現比標價平均多收取4048美元，第二名則是Land Rover，平均加價2565美元，接著依序是KIA、Porsche及Acura。

但也不是所有品牌都有加價作法，當地的Alfa Romeo經銷商就顯得正常一些，因為他們的新車平均還有3,421 美元的平均折扣，遠高於VOLVO（869 美元）、林肯（510 美元）、Ram（465 美元）和BMW（199 美元）經銷商提供的優惠。

Edmunds的高級洞察經理Ivan Drury 建議希望避免加價的消費者在品牌、車色和配備上應該保持靈活。如有必要，他們還應關注其附近區域以外的經銷商，並願意通過談判消除或減少加價。不幸的是，Drury指出漲價可能會一直存在，他認為汽車市場如果要回歸到疫情前的正常水平，可能會等待長達一年或更長時間。

疫情 汽車 晶片

上一則

3萬美元有找 鴻海替Fisker代工PEAR電動車接受預訂

延伸閱讀

美俄軍機 地中海3次危險接近 僅距5呎

美俄軍機 地中海3次危險接近 僅距5呎
普亭若開戰 美國通膨飆、股市垮 重擊拜登執政

普亭若開戰 美國通膨飆、股市垮 重擊拜登執政
冬奧／男子冰球四強出爐 沒有美國、加拿大

冬奧／男子冰球四強出爐 沒有美國、加拿大
花旗：三股抗通膨資金輪動正盛 現在上車還來得及

花旗：三股抗通膨資金輪動正盛 現在上車還來得及

熱門新聞

特斯拉成立近10年一直秉持零預算廣告策略。(歐新社)

超級盃充斥汽車大廠廣告 為何不見特斯拉蹤影？

2022-02-14 19:45
肯州一名修車工人正在一輛舊車上找二手零件，通貨膨脹使得汽車維修和零件價格都提高。（Getty Images）

車禍多了、維修貴了 汽車保險漲價8%

2022-02-09 21:15
Kia首度奪得J.D. Power車輛可靠度調查冠軍。（取材自Kia）

2022 J.D. Power 美車輛可靠度調查出爐 Kia首奪冠軍

2022-02-13 02:27
被問到特斯拉召回逾50萬輛車時，該公司執行長馬斯克在推特上出言諷刺美國家公路交通安全管理局是「管趣味的警察」。（路透）

不滿特斯拉被召回？馬斯克諷美主管機關：管趣味的警察

2022-02-13 22:31
Mercedes-Benz G-Class。（圖：Mercedes-Benz提供）

苦等不到新車 美國使用1年的中古車價格暴漲

2022-02-09 02:50
Mercedes-Benz A-Class將退出北美市場銷售陣容。（取材自Mercedes-Benz）

小型車難抵跨界車 Mercedes-Benz A-Class退出北美市場

2022-02-11 03:15

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲