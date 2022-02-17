缺車下的奇異現象…美國8成消費者「加價購車」

缺車的情況下，美國人的購車日常除了沒折扣反而可能被加價。(取材自pexels.com)

在車用晶片 缺貨及疫情 影響下，美國市場的新車供應出現問題，在市場需求高於供給的情況下，加價購車反而成為日常，這也使得大多數新車購買者上個月支付的車價都高於建議售價。

根據美國權威汽車 交易網站《Edmunds》的說法，高達82.2%的消費者在1月份為新車支付了超過建議零售價的費用。該網站也指出，與2021年1月相比，這是創紀錄的大幅增長，當時只有2.8%的消費者支付的費用高於標價。

這是一個令人震驚的統計數據，《Edmunds》的執行董事傑西卡考德威爾表示，「即使在一年前，這也是不可想像的。」，然而，她指出，這種情況是由願意花更多錢購買他們需要車輛的富裕消費者推動的，而且被迫這麼做的人不在少數，僅僅是因為他們需要交通工具，因此別無選擇。

根據Edmunds將平均交易價格與平均建議零售價進行了比較，發現美國上個月以凱迪拉克經銷商的加價最高。(圖:cadillac提供)

Edmunds還將平均交易價格與平均建議零售價進行了比較，發現上個月經銷商的平均價格比建議零售價高出728 美元。其中，凱迪拉克的加價最高，因為他們的經銷商被發現比標價平均多收取4048美元，第二名則是Land Rover，平均加價2565美元，接著依序是KIA、Porsche及Acura。

但也不是所有品牌都有加價作法，當地的Alfa Romeo經銷商就顯得正常一些，因為他們的新車平均還有3,421 美元的平均折扣，遠高於VOLVO（869 美元）、林肯（510 美元）、Ram（465 美元）和BMW（199 美元）經銷商提供的優惠。

Edmunds的高級洞察經理Ivan Drury 建議希望避免加價的消費者在品牌、車色和配備上應該保持靈活。如有必要，他們還應關注其附近區域以外的經銷商，並願意通過談判消除或減少加價。不幸的是，Drury指出漲價可能會一直存在，他認為汽車市場如果要回歸到疫情前的正常水平，可能會等待長達一年或更長時間。