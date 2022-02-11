小型車難抵跨界車 Mercedes-Benz A-Class退出北美市場

Mercedes-Benz A-Class將退出北美市場銷售陣容。（取材自Mercedes-Benz）

跨界車在市場上的興起勢必會壓縮到某些車款的生存，先前Mercedes-Benz才被報導品牌計畫砍掉旗下旅行車的生產與銷售，在最近又有輛小車受到跨界車的打擊。德國 三芒星的入門車款A-Class近日透過《Carscoops》的報導指出，目前在美國販售的W177 A-Class Sedan在結束2022年式車型後，將正式退出Mercedes-Benz於美國市場的銷售陣容。

Mercedes-Benz W177 A-Class。（取材自Mercedes-Benz）

Mercedes-Benz在2018年夏季時推出了品牌前所未有、全新創舉的A-Class Sedan，讓品牌的NGCC小車軍團陣容又再擴張，而這款入門豪華房車在2019年時也進攻美北市場；然而，A-Class Sedan卻將在2022年後退出美國市場，原因很顯然的與車款委靡不振的銷量有著很大關連。

Mercedes-Benz A-Class Sedan預計在2022年後退出美國市場。（取材自Mercedes-Benz）

根據Mercedes-Benz USA所提供的銷量報告顯示，2021年A-Class Sedan在美國僅交付了8108輛，相比2020年的15332輛成績大幅衰退47.1%，且A-Class Sedan的產品定位又與現有的CLA過於相似，再加上同樣是NGCC小車，卻有著更大空間的「休旅 」GLA、GLB也陸續帶著全新世代車型進駐美國市場，對於A-Class Sedan的銷量而言可說是雪上加霜。

小型房車的設定加上與CLA過於相似的產品性質，讓Mercedes-Benz A-Class Sedan在美國的銷量下滑超過47%。（取材自Mercedes-Benz）

就在美國市場傳出即將停售A-Class的消息後，Hatchback與Sedan兩種A-Class車型都有在販售的加拿大 市場，也打算在2023年起停售整個A-Class車系，原因當然也不外乎是因為銷量不敵休旅與跨界車。

Mercedes-Benz Canada也宣布2023年起售整個A-Class車系 (包含Hatchback與Sedan)。（取材自Mercedes-Benz）

此外，Mercedes-Benz決定在北美市場砍掉A-Class車系販售的另一原因，還有著品牌計畫專注在獲利更高的車款，尤其在當前車系數量與重複性偏高的產品線上，可能會導致消費者在選擇上出現混亂，一些銷售情況沒那麼出色的車款便因此滯銷，在庫存與成本不斷增加的情況下，讓原廠必須做出精簡自家產品線的政策。