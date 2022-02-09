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苦等不到新車 美國使用1年的中古車價格暴漲

記者陳威任／綜合報導
Mercedes-Benz G-Class。（圖：Mercedes-Benz提供）
Mercedes-Benz G-Class。（圖：Mercedes-Benz提供）

在新冠肺炎疫情影響及車用晶片短缺的情況下，高需求低庫存已經變成全球汽車業的現況，這也讓某些市場歡迎度高、流通數目又不算多的車款價值水漲船高，甚至出現一些二手車的價值超過了新車。美國汽車搜索引擎 iSeeCars.com的一項新研究發現，使用一年的中古汽車的平均價格比全新的汽車高1.3%，部分中古車款價值更遠高於這個數字。

該研究調查了2022年1月1日至2022年1月31日期間售出的超過150萬輛新車和二手車的要價。iSeeCars 執行分析師Karl Brauer表示，雖然傳統上選擇中古車款是購車者的節省成本的措施，但隨著工廠停工和市場缺車的影響，在當今市場已不再適用。

其中，與新車相比漲幅最高的二手車包括兩個極端：昂貴耗油的SUV和更經濟的小型車和混合動力車，這表明即使是實用且精打細算的消費者，也被迫花費更多錢來購買車款。

其中，調查發現僅使用1年、里程數少的中古賓士G-CLASS的價值比新車高出35.6%，主要原因是新車供不應求，部分市場更是已經停止接單，在苦等不到新車的情況下，有資金的消費者只好轉往二手市場。

第二名則是廣受歡迎的Chevrolet Corvette，情況也與G-CLASS差不多，在訂單爆量的情況下，里程數少的中古新車，價值高出20.2%，售價通常比新型號高出16645美元。

Tesla Model 3則排在第三位，價值比新車高出17.8%。這意味著，如果您迫切希望獲得一台，您可能需要比新的多支付8300美元。

排在前五位的是Ford Bronco Sport和Chevrolet Trailblazer。 Bronco Sport 並不令人意外，因為高需求意味著里程數低的中古車可能比新型號價值16.4%或5766美元。

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