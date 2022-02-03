2021年各國銷售神車 Top3分別是那些？

2021年全球各國市場銷售最佳車款。 圖／摘自Motor1

國外汽車 網站Motor 1對於2021年全球各個市場的汽車銷量做了數據統計，從這些統計報告可以發現全球消費者在購車時的偏好差異，例如，美國市場依然是皮卡霸佔榜單，歐洲市場仍然喜歡小型掀背車。澳洲、阿根廷和巴西都喜歡中型皮卡，而在印尼等東南亞，則明顯偏愛 MPV車款。

美國市場

2021年美國最暢銷車款Top3。 圖／摘自Motor1

Ford F-Series皮卡繼續主導美國市場，2021 年售出726,004輛之多（包括 F-150、F-250、F-350和F-450）。2021年在美國售出的每 100輛汽車中，就有近 5輛是Ford F-Series。第二名和第三名分別是Ram系列皮卡和Chevrolet Silverado。此外，Ford F-Series也是加拿大最暢銷的汽車，銷量為 111,332 輛。

南美洲市場

2021年巴西最暢銷車款Top3。 圖／摘自Motor1

南美洲同樣也喜歡皮卡車系，但他們偏好小一點的尺寸。巴西是拉丁美洲最大的汽車市場，2021年Fiat Strada的銷量為109,107輛，佔整個市場的 5.5%。這是這款小型皮卡自1996年推出以來的最佳成績。Fiat Strada已成為中產階級消費者尋求功能車輛的首選。第二和第三名是兩台都會小車。Hyundai HB20 hatchback和Fiat Argo。

2021年阿根廷最暢銷車款Top3。 圖／摘自Motor1

至於阿根廷市場最暢銷的汽車則是Fiat Cronos sedan，這款本地製造的小型四門轎車因其價格、外觀和當地的經銷商普及率而受消費者喜愛。過往在阿根廷一直都位居榜首的Toyota Hilux在2021年則掉到了第二名，第三則是另一輛皮卡Volkswagen Amarok。

歐洲市場

2021年德國最暢銷車款Top3。 圖／摘自Motor1

歐洲的情況很有趣。Volkswagen Golf依舊是德國 最受歡迎的新車，但正如 JATO Dynamics分析指出的情況，Golf在過去三年中流失了許多銷量。Golf在2021年僅在德國佔總市場的3.5%，這是自1980年以來的最低的一年。

但其實Golf在德國的最大敵人就是來自Volkswagen的其他車款，這些細分車型吞食了Golf原本該有的市場銷量。T-Roc和Tiguan分別佔居德國第二和第三暢銷車款。

2021年法國最暢銷車款Top3。 圖／摘自Motor1

在歐洲第二大汽車市場法國，Peugeot 208打敗了Renault Clio。這是自 2004 年以來Peugeot的B-segment掀背車銷量首次超過競爭對手Renault。不過，這兩款法國掀背小車都沒有預料到第三名的Dacia Sandero居然來勢洶洶，2021年的銷量比2020年增長了 44%，銷售後勢看漲。

2021年英國最暢銷車款Top3。 圖／摘自Motor1

英國市場在2021年發生了轉變。這是自2009年以來，Ford Fiesta首次沒有奪下銷售冠軍。取而代之的則是國產品牌Vauxhall Corsa，這輛車也是自推出以來首次位居榜首。但為何Fiesta今年甚至連前3名都排不上呢？這是因為Ford Puma的推出，瓜分了原本購買Fiesta的客群。因此要看見Fiesta再回到榜首的機率可說是微乎其微了。

與此同時，Tesla Model 3位居第二，是Tesla在全球10大汽車市場中最好的成績。排在第三位的是Mini三門和五門硬頂車型。

2021年義大利最暢銷車款Top3。 圖／摘自Motor1

和英國不同，義大利 的前三名在2021 年幾乎沒有變化。Fiat Panda以 112,298 台的銷量稱霸義大利，佔總市場7.6%。其銷量還比2020年增長1.2%，但比 2019年下降了18.8%。

至於Fiat 500和Lancia Ypsilon分別位居第二和第三。它們合計佔義大利新車總銷量的13.8%。

2021年西班牙最暢銷車款Top3。 圖／摘自Motor1

西班牙前三名包括兩款跨界車，即Seat Arona和Hyundai Tucson，以及一款轎車Dacia Sandero。這是 Arona 自2017年推出以來首次奪下第一名。

不過，Hyundai更該慶祝在西班牙的優異表現。因為Tucson才剛剛更新為第四代車型，就在當地擊敗了其他同級競爭對手，如 Nissan Qashqai（14,626 輛）、Volkswagen Tiguan（7,990）和Peugeot 3008（16,831）。

2021年匈牙利最暢銷車款Top3。 圖／摘自Motor1

2021年Suzuki以近 15% 的份額主導著匈牙利市場，畢竟Suzuki的車一部分都是在匈牙利生產。Vitara奪下暢銷車款第一名，S-Cross位居第二。事實上，Vitara 自 2016年以來一直都是匈牙利最暢銷的車款。Fiat 500位居第三，這是這款義大利都會小車進入匈牙利市場以來的最佳成績。

2021年俄羅斯最暢銷車款Top3。 圖／摘自Motor1

俄羅斯國產品牌Lada毫不意外是該國最暢銷車款。Lada Vesta以近113,700輛位居榜首，比 2020 年增長了6%。Lada Granta位居第二，但其銷量下降了 12%。Kia Rio則排在第三位。

2021年印尼最暢銷車款Top3。 圖／摘自Motor1

在東南亞地區印尼是僅次於泰國的第二大汽車市場。MPV佔該國新車銷量的 45%。在2021 年，Toyota Avanza以66,106輛成為銷售榜第一名。Mitsubishi Xpander位居第二，商用小貨車Suzuki Carry則意外的是印尼銷量第三多的車款。