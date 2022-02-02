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歐洲環保車締新猷 自主充電油電車銷量首勝柴油車

中央社柏林2日綜合外電報導

今天公布的業界統計數據顯示，2021年自主充電混合動力車在歐洲銷量首度超越柴油車，以僅48輛勝出。這類車輛由一具內燃機和一顆電池共同驅動。

根據歐洲汽車製造商協會（European Automobile Manufacturers' Association，ACEA）發布的數據，歐洲去年共賣出將近88萬輛純電動車，比例約占所有售出車輛的1/11。

路透社報導，自主充電油電車包含一顆電池，並透過一具內燃機充電，通常仰賴電力駕駛的距離有限。

插電式混合動力車則主要由一顆從外部充電的電池驅動，因此被視為對環境較友善，但仍配備內燃機支援。純電動車則只仰賴電池驅動。

數據顯示，歐洲聯盟（EU）全年登記掛牌的自主充電油電車數量，由2020年的110萬輛飆升至去年的190萬1239輛；反觀2015年爆發造假醜聞的柴油車銷量則下滑1/3，由2020年的277萬輛降至190萬1191輛。

在歐盟的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情振興方案當中，針對低排放或零排放車輛提供的政府新補助，促使當地2020年插電式油電車和純電動車銷量合計翻3倍，衝上100多萬輛，比例幾乎占各半。

數據顯示，到了2021年，歐洲純電動車銷量再成長63.1%至接近87萬8500輛，插電式油電車銷量更大增70.7%至接近86萬7100輛。

車廠視插電式油電車為過渡到純電動車的車種，但由於研究顯示，這類車輛駕駛仰賴內燃機程度高於電池，遜於希望達到的水準，使得氣體排放量高於預期，因此它的環保聲譽屢遭環保團體批評。

另一方面，汽油車依舊是歐洲最普遍新車銷售車種，但占比由2020年的48%降至40%。

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