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2021年美國市場豪車銷售排行出爐 冠軍賣破33萬輛

記者趙駿宏／綜合報導
BMW奪得2021年全球與美國市場豪華品牌銷售冠軍。（取材自BMW）
BMW奪得2021年全球與美國市場豪華品牌銷售冠軍。（取材自BMW）

BMW在2021年的銷售狀況可說是十分火熱，不僅在全球市場上成為了豪華品牌銷售冠軍，就連在美國市場也坐上了最熱銷豪華品牌寶座，讓對手Tesla、Mercedes-Benz以及Lexus在2021年都只能望其項背。

2021年1月到12月，BMW在美國銷售了33萬6644輛車。這可是比2020年的低迷銷量增長了21%之多，也追上了疫情爆發前2019年的銷量。但是，BMW這個銷售王座可能不會坐得很穩。

2021年Tesla在美國的銷量已經快追上BMW。（取材自Tesla）
2021年Tesla在美國的銷量已經快追上BMW。（取材自Tesla）

據數據顯示，Tesla在2021年於美國銷售了31萬3400輛車。儘管關於Tesla是否屬於豪華車品牌仍然存在些許爭議，特別是因為它正以更平價的Model 3和Model Y來累積銷售量，但它在銷量部分卻開始給德國傳統豪車品牌帶來大麻煩。而且Tesla的銷售數據還只是估計值，因為原廠並沒有提供按地區劃分的詳細銷售數據。

強勁的日系豪華品牌Lexus也突破了30萬輛大關來到第三名的成績，總共銷售了30萬4475輛汽車，部分原因是Lexus混合動力車型的銷量增長了25%。

而BMW最傳統的對手Mercedes-Benz，去年銷售了27萬6102輛車，在受到晶片短缺的嚴重的打擊後，銷售只比2020年增長了0.4%。另一家德國豪車品牌Audi在美國的銷售量則為19萬6038輛。

Mercedes-Benz在2021年的表現差強人意。（取材自Mercedes）
Mercedes-Benz在2021年的表現差強人意。（取材自Mercedes）

至於全球市場總和，BMW在這一年售出了創紀錄的220萬輛車，而Mercedes-Benz則下降了5%跌至205萬輛。這也是BMW在五年來全球銷量首次超過Mercedes-Benz，也成為了全球最暢銷的豪華品牌。

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