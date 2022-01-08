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新車89%售價比定價高5% 二手車價也比去年激增27.9%

編譯洪毅／綜合8日電
無論新車或二手車價都居高不下，圖為馬里蘭州的二手車經銷商。(Getty Images)
無論新車或二手車價都居高不下，圖為馬里蘭州的二手車經銷商。(Getty Images)

汽車業經歷新冠疫情的衝擊、動盪之後，庫存及產能已經稍有緩解；但是國內消費者對汽車的需求仍居高不下，民眾能夠在建議售價範圍之內買到汽車的機會甚少；而二手車的價格雖然低很多，但漲幅也十分驚人。

國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導，汽車經銷訊息網Edmunds的最新數字顯示，目前新車平均建議售價為4萬5209元，但是平均交易價為4萬5872元；市調商JD Power的數字則是，89%的消費者必須支付高於建議售價5%以內的價格，才能買到新車。

造成此狀況的原因在於需求火熱，讓經銷商不必打折扣就能將車子賣出去；JD Power的數字顯示，去年12月所有交付到經銷商的汽車中，57%在10天內就售出，高於往年的17天。

JD Power數據分析主管喬米尼(Tyson Jominy)就表示，業務員穿梭在成排汽車之間，與消費者討價還價的熟悉情景在今年恐難復見。

Edmunds的數字還顯示，目前二手車平均以2萬9011元售出，較去年激增27.9%；Edmunds經理德魯里(Ivan Drury)表示，目前二手車市場以舊易新價值高於正常水平，是換新的機會，值得好好談價。

雖然晶片缺貨造成汽車產能吃緊的情況已有所緩解，低庫存的狀況也略有改善，情勢已不再惡化；不過德魯里表示，估計還有450萬到500萬消費者還在排隊等待購車，讓低庫存、高售價的情況繼續成為今年的常態。

不過目前買車仍有一項優勢，就是車貸利率較低；金融機構Bankrate的數字顯示，目前新車車貸利率平均不超過4%，德魯里還說，依其品牌或車型，車貸利率有可能低於1%、甚至有零利率的機會。

喬米尼還提到，目前車市的情勢讓經銷商比較願意將折扣適用在新車，而非庫存上，對民眾而言還有量身打造汽車的機會，儘管這可能要等上四到八周才能交車。

汽車 利率 二手車

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