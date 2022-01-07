克萊斯勒CEO：2028年全面電動化 也會推休旅車

克萊斯勒執行長Chris Feuell周三在CES展出首款純電動概念車Airflow。（路透）

克萊斯勒（Chrysler）執行長Chris Feuell表示，該品牌在2028年邁入全電動化時，將增加休旅 車款。克萊斯勒是有96年歷史的汽車 品牌，隸屬於Stellantis集團。

去年9月上任的Feuell說，克萊斯勒「肯定會推出一款或兩款休旅車」。她並補充，大型房車以及全電動小型廂旅車也在籌備中。該品牌產品組合2028年前都會完成全電動化的轉型，第一款電動車計畫2025年前推出。

克萊斯勒周三在拉斯維加斯舉辦的消費電子展（CES）上，展出首款電動概念車Airflow，讓外界一窺其產品藍圖。線條簡潔流暢的Airflow，電池續航里程在350到400英里間。該車特色是與鴻海共同打造的數位智慧座艙，以及名為STLA Brain的軟體系統，後者能讓汽車與顧客住家和辦公室數位同步。該車也提供駕駛輔助功能，雙手不必永遠緊握方向盤。

克萊斯勒的目標客層是較年輕、較富裕的顧客，核心客層是媽媽們。Feuell表示，那不只限於傳統核心家庭，還會加入養寵物的夫妻，以及有一大群朋友、剛出校門的大學畢業生。

克萊斯勒的母公司是總部在荷蘭阿姆斯特丹的Stellantis，該集團昨天剛宣布，要與亞馬遜 （Amazon）合作研發軟體，並且銷售「數量很大的」廂型車給亞馬遜。這紙協議為Stellantis與鴻海、Waymo和寶馬（BMW）等公司在2024年前合力打造三個新技術平台的計畫，增加了一個新夥伴。