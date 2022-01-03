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二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起

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二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起

編譯孫梁／綜合3日電
受疫情與供應鏈影響，二手車價格迅速飆升，許多人買不起。圖為在伊利諾州車行的二手車。(美聯社)
受疫情與供應鏈影響，二手車價格迅速飆升，許多人買不起。圖為在伊利諾州車行的二手車。(美聯社)

全國11月二手車的平均價格為2萬9011元，比一年前上漲39%，漲幅似乎超出理性，更超出逾半數美國家庭的購買力，許多買主望而卻步。

專家表示，二手車的價格與新車價格直接相關，全國的新車供貨目前僅約100萬輛，為正常供應量三分之一，除非新車市場恢復到每年200萬至250萬輛的水平以及車行重啟打折政策，否則新車價格不會降低。

預計新車供應2023年可恢復正常，價格也將趨緩，屆時二手車的價格也可望降低。

內布拉斯加州奧瑪哈一家車行的業主說，一個買主看到一輛哩程16萬的2013年款豐田Scion車要7500元，感到不可思議，但因亟需又不得不買，而車行也不肯定是否賺錢。業主表示，如今二手車價格之高，他賣車生涯35年來從沒見過，許多買主感到窘迫。

全國通貨膨脹率截至11月為6.8%，為近40年最高，而二手車的價格是通膨率升高的第二大因素，僅次於能源。許多專家認為，在可預見的未來，二手車價格不可能降低。

疫情直接導致二手車價格飛漲，新車的銷售因車廠停產而下降，致使以舊換新的車主減少。晶片廠在疫情中是更多地生產電腦與電器晶片，而不是車用晶片。經濟復甦後車廠因晶片缺乏而無法全面複產，租車公司也因買不到新車而不能汰換舊車。與此同時，晶片的短缺也促使新車的價格升高，新車的均價逼近4萬6000元。

但二手車的價格升幅更快，疫情以來上漲42%，是新車漲幅的兩倍多，二手車12月的平均價是新車的63%，而疫情前僅為54%。內州奧瑪哈的車行表示，以前一輛5000元的二手車現在要8000元，以前8000元的現在要1萬1000到1萬2000元，而且車行還缺貨。

買主支付一輛二手車的月費，包括稅費、預付款和車貸利息，十年前為365元，五年前是382元，兩年前為413元，而目前是520元。二手車一個月就要500多元，在五年前可買一輛新車。

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