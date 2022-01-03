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電動車當紅 LG新能源將籌資108億美元 拚成南韓最大IPO

編譯葉亭均／綜合報導
LG新能源目標籌資108億美元。（歐新社）
LG新能源目標籌資108億美元。（歐新社）

根據路透見到的投資條件書，南韓電池製造業者LG新能源（LG Energy Solution）規畫向投資人籌資多達108億美元，可望成為南韓歷來最大首次公開發行股票（IPO）案。

根據投資條件書，LG新能源將以每股25.7萬韓元至30萬韓元（216.19美元至252.36美元）的價格區間，籌資92億美元至108億美元。

這樁IPO案的規模將打破三星人壽保險（Samsung Life Insurance）在2010年籌資4.9兆韓元（41.2億美元）的紀錄，也將使得LG新能源估值達到510億至590億美元。該公司3日表示，會持續「執行啟動成功IPO的剩餘程序」。

根據投資條件書，LG新能源所籌得的現金多數將用於拓展公司當前的製造廠房，並用於償還債務。該公司目前是樂金化學旗下全資電池子公司，為特斯拉、通用汽車和現代汽車等業者供應電池。

LG新能源將出售3400萬股新股，母公司將在IPO賣出850萬股舊股。

隨著全世界主要市場電動車需求大增，連帶激發投資人對電動車概念股的購股興趣。根據顧問業者德勤（Deloitte）的數據，全球電動車銷量預估到2030年達3110萬輛，較2020年估計250萬銷量成長逾12倍，而且站三分之一的新車銷售。

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