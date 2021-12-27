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新舊車價創新高 消費者被迫搭機到外州買高價車

編譯林梅婕╱綜合27日電
近來全球供應鏈緊縮，無論新車或二手車的售價都不斷衝高，被需求逼急的消費者不只沒有殺價的本錢，還得遠赴千里取車。(Getty Images)
近來全球供應鏈緊縮，無論新車或二手車的售價都不斷衝高，被需求逼急的消費者不只沒有殺價的本錢，還得遠赴千里取車。(Getty Images)

近來全球供應鏈緊縮，晶片生產供不應求，對汽車製造業影響甚大，有些製造商甚至因為缺乏零件只能被迫暫時關廠，經銷商也面臨無車可賣的窘境；無論新車或二手車的售價都不斷衝高，被需求逼急的消費者們不只沒有殺價的本錢，還得遠赴千里外取車，更糟的是還可能買到受損嚴重的二手車。

根據汽車評比網站Edmunds的統計，11月新車售價平均已達到歷史新高，為4萬5872元，和一年前的3萬9984元相比，漲幅驚人；至於二手車平均價更是突破2萬9000元，高出2020年的2萬2679元甚多，Edmunds更大膽預測明年的價格將史上首次突破3萬元。

自新冠肺炎疫情爆發以來，居高不下的市場需求持續壓縮供應鏈；過去由於經濟活動封鎖大多民眾維持居家上班，不僅免去交通費，無處消費的情況下還省下大筆的奢侈品和娛樂開銷，使得經濟狀況較好的家庭不但沒有將紓困金花光，反而還存下一些錢。

一般來說年底都是車商的銷售旺季，每年這時候他們都會打出大量廣告吸引買氣；但今年恰恰相反，不要說理想的車款，消費者無論在價格或取車的過程都面臨重重關卡。

來自密西根州的瑞秋‧凱斯柏(Rachael Kasper)在8月相中一輛福特(Ford)Escape油電混合車，但礙於晶片短缺各地都沒有現貨，凱斯柏遲遲無法等到愛車入手。

後來好不容易，凱斯柏在賓州漢諾威鎮(Hanover)、距離她537哩地方找到一家有現貨的車商，她立刻搭飛機出發，再大老遠地將車開回來。

過去政府或車商提供的購車優惠和獎勵機制已紛紛取消，甚至還在新車販售的牌價上增加2000元至3000元，雖然引發消費者不滿，卻也無能為力。

2020年春天至夏天期間，許多租車公司都暫停購買新車，並將租用車以二手價出售，就希望能撐過疫情禁止旅行的期間；然而，隨著旅行限制逐漸鬆綁，租車市場炙手可熱，租用車公司更急需購買新車，被迫得和經銷商和消費者同時競爭。

二手車 租車 疫情

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