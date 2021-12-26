我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

美二手車價格一路狂飆 漲幅超車比特幣

編譯洪啟原／綜合報導
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。美聯社
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。美聯社

最新數據顯示，美國二手車價格持續攀升，過去四個月的漲幅甚至超越比特幣和其他資產。

市調機構Bianco總裁畢安卡接受美國財經媒體CNBC專訪時說：「想知道自己今年擁有哪些最棒的投資項目嗎？就是停在自家車道或車庫裡的二手車。二手車價格急升，漲幅不只超越股市，近來更超越部分加密貨幣。」

畢安卡說，以過去四個月來看，二手車價格漲逾20%，優於標普500指數，甚至超過比特幣的5%同期漲幅。他並表示，到本月15日為止，二手車價格正加速上揚，而且至少現在尚未見頂。

畢安卡的分析主要依據「Manheim二手車價格指數」，這是追蹤美國二手車價格的指標。

畢安卡認為，二手車價格急漲，歸因於半導體缺貨導致新車價格大漲，和炒作者哄抬車價。

根據汽車資訊網站凱利藍皮書（Kelley Blue Book），二手車價格正飆升至歷史新高，11月的每輛新車價格平均為46,320美元，二手車價格為2,7569美元，比去年同期暴漲27%。畢安卡說：「我們看見炒作者迅速買進賣出。現在就買，因為以後會變更貴。」

畢安卡並警告說：「車市已浮現泡沫的警示跡象。二手車理應是持續折價的資產，不應漲價，但今年來已大漲近50%。」

二手車 指數 比特幣

上一則

87歲「Ford狂粉」人生第一台電動車 選Mustang Mach-Ey

下一則

漢米爾頓賣掉夢幻超跑 Pagani Zonda被嫌難開

延伸閱讀

全球咖啡豆短缺 紐約價格大漲1倍

全球咖啡豆短缺 紐約價格大漲1倍
投資比特幣變3490萬身價大富翁 他卻嘆：有錢很無趣

投資比特幣變3490萬身價大富翁 他卻嘆：有錢很無趣
賓州男1.7萬買二手車 維修竟花了1.5萬

賓州男1.7萬買二手車 維修竟花了1.5萬
馬斯克稱「狗狗幣」最適合交易 比特幣跌破200日均線

馬斯克稱「狗狗幣」最適合交易 比特幣跌破200日均線

熱門新聞

一名網友開車到半途，車子出現了「金黃色水龍頭」符號讓她不知所措。（截自爆系知識家臉書）

車開到一半儀表板現「金黃水龍頭」 網喊：先停車再說

2021-12-19 02:28
一名芬蘭特斯拉車主，日前決定用炸藥把自己的Model S炸爛。 圖片擷自YouTube

特斯拉維修要價2.3萬元 芬蘭車主氣瘋 用炸藥轟爛

2021-12-21 12:18
西班牙有一位87歲的福特狂粉選擇入手人生第一部電動車Mustang Mach-E，並給出極高的評價。（影片截圖）

87歲「Ford狂粉」人生第一台電動車 選Mustang Mach-Ey

2021-12-26 02:50
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。美聯社

美二手車價格一路狂飆 漲幅超車比特幣

2021-12-26 21:35
總部在澳洲墨爾本的Syrah Resources公司說，與電動車大廠特斯拉達成協議，將供應4年的石墨負極材料。(美聯社)

特斯拉在美找到石墨供應商 Syrah將在路州建廠生產

2021-12-22 22:12
特斯拉車主Vince Patton 8日在奧勒岡州波特蘭一處封閉場地，示範他可以邊開車邊玩遊戲。（美聯社）

邊玩觸控遊戲邊開車？58萬輛特斯拉遭美監管調查

2021-12-23 02:10

超人氣

更多 >
疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家
研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月
嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上
疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫
華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票