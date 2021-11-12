前3季全球綠能車銷量破400萬輛 Tesla稱霸純電車市場　

特斯拉以21.5%的市占率穩居純電動車市場第一名。 摘自Tesla

據TrendForce研究顯示，2021年前三季新能源車市場銷量（包含BEV 及PHEV）共達420萬輛，其中純電動車 （BEV）292萬輛，年成長率153%；插電混合式電動車（PHEV）128萬輛，年成長率135%。相較於整體汽車市場因半導體缺貨與疫情 干擾致使成長受阻，新能源車表現相當亮眼。

純電動車部分，特斯拉以21.5%的市占率穩居第一，前三季總銷量已超越其在2020的全年成績；第二名為五菱宏光，持續維持高銷量的主因除低價外，另一個原因為銷售區域從過去的中國 三、四線城市逐步擴展到一、二線城市，顯示其消費族群正在擴大與轉變。

比亞迪與Volkswagen分別為第三名和第四名。其中Volkswagen在2021年十分積極地將其純電動車系列收斂至ID. Family，第3季開始幾乎皆以ID.系列車款為主要純電動車款銷售。純電動車市場雖成長快速，但在傳統車廠加速推出車款、新興車廠開始交車後皆讓競爭加劇。

然而，相較於傳統燃油車，新能源車受半導體缺貨的影響較小，而非完全不受影響，加上中國限電、疫情導致的運輸混亂等，都對車廠的產能有不同程度的衝擊，成為市占率產生波動的因素之一。

插電混合式電動車方面，值得一提的是比亞迪躍居第二名成為亮眼的黑馬，歸功於其推出搭載新混動技術DM-i的車款，使之從今年第2季起銷量開始大幅提升，前九個月的總和已超越多個歐系車廠。

而PHEV在市占率的變化也與BEV相似，由於市場競爭情況越趨激烈，各車廠的整體銷量皆有成長、但市占率拉升困難。

展望後續新能源車市場，TrendForce認為，在傳統國際車廠的純電平台陸續投入生產車款後，純電車款的數量增幅加大且推出市場的速度加快，並且接下來的1~3年是新創品牌、跨界造車企業陸續實現量產的時間點，因此新能源車的排名與市占還有許多變動的空間。