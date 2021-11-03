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2021年前三季美國銷售Top 10車款 CR-V、RAV4都上榜

記者趙駿宏／綜合報導
2021年美國前三季的汽車銷量居然要比去年同期來的增長許多，許多暢銷車型的銷量都有所增長。
2021年美國前三季的汽車銷量居然要比去年同期來的增長許多，許多暢銷車型的銷量都有所增長。

在歷經了兩年的COVID19疫情時代，汽車市場雖然不能說有重大的改變，但多多少少也經歷了許多波瀾，包括去年的疫情停工，一直到今年的車用晶片短缺等，看起來都相當不順遂。但實際上在美國，2021年前三季的汽車銷量居然要比去年同期來的增長許多，許多暢銷車型的銷量都有所增長，Top10的榜單如下：

Toyota Highlander。 圖／Toyota提供
Toyota Highlander。 圖／Toyota提供

第10名 Toyota Highlander (207,564輛)

作為Toyota在美國市場的三排座SUV，Highlander在 2021年的銷量排名呈現倒吃甘蔗的情況，前三季表現強勁，名次是節節攀升，與去年同期相比，銷售額增長了 47%。

Honda Civic Sedan。 圖／Honda提供
Honda Civic Sedan。 圖／Honda提供

第9名 Honda Civic (216,575輛)

Civic在2021年第一季雖然表現不佳，但自從第11代Sedan車型於6月正式開賣後，其銷量呈現大幅度成長的趨勢，加上Hatchback和Si也即將加入戰場，Honda Civic可說是美國近期最火熱的Compact car車型。

Toyota Corolla Sedan。 圖／Toyota提供
Toyota Corolla Sedan。 圖／Toyota提供

第8名 Toyota Corolla (217,727輛)

Toyota Corolla是許多消費者再熟悉不過的車款，雖然美國與亞太市場的Corolla Altis規格不太相同，但都屬於同車系，且神車憑著相當出色的穩定度，不管到哪都能維持一定的銷量。今年在美國銷售額增長了31%，略高於其競爭對手Honda Civic。

Nissan Rogue。 圖／Nissan提供
Nissan Rogue。 圖／Nissan提供

第7名 Nissan Rogue (234,647輛)

全新大改款的Nissan Rogue在拋棄了老舊設計，內外都採用全新語彙並加入現代科技，在Nissan端出好牛肉的情況下，成效便反應在銷售數字上，前三季的銷售額較去年同期增長了40%。而Rogue在亞洲市場則稱之為X-Trail，搭載1.5T的大改款車型在中國已經發表。

Toyota Camry。 圖／Toyota提供
Toyota Camry。 圖／Toyota提供

第6名 Toyota Camry(256,769輛)

在中大型轎車市場全面被CUV、SUV吞食後，美國中型房車殘存的市占率有一大部分就被Toyota Camry給佔去了，且Camry的買氣也愈來愈盛，今年前三季要比去年同時期銷售額成長了有25%之多，還打敗了許多SUV和Pickup皮卡車型，也是前10名內唯一一輛中型轎車。

Honda CR-V。 圖／Honda提供
Honda CR-V。 圖／Honda提供

第5名 Honda CR-V (290,140輛)

Honda CR-V的受歡迎度就不用多說了，即便在美國，CR-V也是Honda銷量最大宗的車型，其銷量比去年同期增長了 22%。並且在最近CR-V車系又有一款Hybrid混合動力車型加入，在Honda銷量榜上獨佔鰲頭，全美也能排到第5的成績。

Toyota RAV4。 圖／Toyota提供
Toyota RAV4。 圖／Toyota提供

第4名 Toyota RAV4 (313,447輛)

SUV休旅王者無論到哪都是王者，Toyota RAV4在美國非貨卡車車型銷售榜裡一直盤據在榜首位置，就算加入了貨卡類也能以313,447輛衝上前三季度第4名，並繼續擴大與其他SUV競爭對手的差距，前三季銷售則是額增長了4%。

Chevrolet Silverado。 圖／Silverado提供
Chevrolet Silverado。 圖／Silverado提供

第3名 Chevrolet Silverado (407,266輛)

來到了前3名，毫無疑問絕對都是Pickup皮卡車型。第3名是Chevrolet Silverado，它在在2021年前三季的成績可說是喜憂參半，它的銷量被Ram皮卡車系超越，掉到了第3名的位置，而light-duty車型的銷量下降了近 5%，但與去年相比，HD version則有所增長。

Ram 1500。 圖／Ram提供
Ram 1500。 圖／Ram提供

第2名 Ram Pickup (434,772輛)

Ram底下的皮卡車系絕對是美國人在購車時會納入考慮的車種之一，在2021年的銷售也是一直攀升當中，前三季度的銷售額增長了8%，雖然不算高，但這足以擊敗通常會拿下第2名的Chevrolet Silverado。

Ford F-150。 圖／Ford提供
Ford F-150。 圖／Ford提供

第1名 Ford F-Series (534,831輛)

第1名毫無疑問絕對是Ford F-Series皮卡車系，尤其是主力F-150在去年中大改款後，無論是車體架構、動力、實用性甚至是科技層面上都有大幅度的提升，現在還包括Hybrid車型和更新的Super Duty車型，明年更是要加入純電Lightning車型，選擇相當多元。不過，由於受到晶片影響，前三季的銷售額下降了 9%，但這仍然無損F-Series在美國汽車銷量霸主的王座。

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