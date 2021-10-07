不受晶片短缺影響 Volvo前九月交車數強勢增長17.6%

Volvo今年一月至九月份累積銷售達530,649輛，與去年同期相比增加了17.6%。 摘自Volvo

上半年銷量突破38萬台的Volvo，在最新出爐的前三季銷售報告中表示，品牌雖然受到車用晶片 短缺與COVID-19新冠肺炎的雙重影響下，仍然強勢繳出與去年同期相比成長17.6%的銷售表現！不過若是細看整個九月的銷量，就可以感受到缺晶片的Volvo逐漸進入疲軟的銷售狀態。

Volvo九月於全球市場中共交付了47,423輛，相較於去年仍壟罩於新冠肺炎疫情 中的同期下滑了30.2%，銷量大降三成最主要的原因就是車用晶片短缺，雖然消費端的需求依舊強勢，但做為供給端的Volvo缺乏晶片因此交不了車，由此可知晶片大缺貨的影響比起去年全球單純受到疫情的衝擊還要嚴重。

Volvo XC90在今年前九月銷量累計80,402輛。 摘自Volvo

不論是在美國、歐洲或是中國，Volvo九月份在這三大主要市場中的銷量都較去年同期下跌，以往是Volvo最主要市場的歐洲，由於缺乏晶片的影響，讓包含英國、瑞典、比利時與義大利等需求強烈的國家銷量驟減，使得Volvo九月在歐洲市場暴跌41.5%僅交付了18,089輛。

Volvo XC40在今年前三季的銷量累積達到了156,920輛。 摘自Volvo

雖然Volvo在九月銷量下滑了超過三成，但品牌的Recharge電動車系 (純電與插電式油電混合系統) 表現依舊強勢，九月的銷量占比不僅達到了總數的26.9%，今年一月至九月的銷量占比也達到了24.9%。

Volvo Recharge電動車系今年前三季銷售占比已達總銷量的24.9%。 摘自Volvo

車款的部分，Volvo XC三兄弟依然有著穩健的輸出，XC60在前九月交付了162,596輛坐穩品牌的銷量王寶座，緊追在後的則是小休旅 XC40，今年一月至九月累計銷售已達156,920輛，至於旗艦休旅XC90於前三季的總銷量亦突破了八萬台、達到80,402輛，休旅三兄弟銷量合計已占品牌目前的75.36%。