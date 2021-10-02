窮國辦APEC硬買40輛瑪莎拉蒂 如今打8折求售

巴布亞紐幾內亞政府於2018年主辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會，為接待各國領袖，大手筆購入40輛瑪莎拉蒂，鋪張行為引發民怨。（路透）

巴布亞紐幾內亞 政府於2018年主辦亞太經濟合作會議（APEC ）峰會，為接待各國領袖，大手筆購入40輛瑪莎拉蒂，鋪張行為引發民怨。如今政府承認犯錯，打折出售只求換現。

英國「衛報」（The Guardian）引述巴紐「郵報」（Post Courier）報導指稱，巴紐財政部 長彭達利（John Pundari）承認購買這些奢華車輛是個「糟糕的錯誤」；他宣布以每輛15.8萬澳元（約11.6萬美元）的價格出售這些車，約為原價打8折。

巴紐前總理歐尼爾（Peter O'Neill）領導的政府於2018年以每輛19.7萬澳元（約14.4萬美元）的價格購入，總共耗費790萬澳元（約578.8萬美元）。

彭達利說：「如果我們有先見之明，一開始就不該買這些瑪莎拉蒂，我們犯了一個糟糕的錯誤。如果巴紐沒有瑪莎拉蒂經銷商，根本就沒有購入的理由。」

這40輛車是透過斯里蘭卡的經銷商購買，用巨無霸噴射機運到巴紐，在2018年APEC峰會召開前幾周引發廣大爭議。

巴紐採購這些車原是為了載運參加峰會的各國領袖，但由於爭議過大，包括紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在內的多名領袖都婉拒搭乘。

為平息眾怒，當時負責籌辦APEC峰會的部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）承諾，這些車輛將在峰會結束後轉賣，且會「相當搶手」。但三年來僅賣出兩輛。

BBC提到，巴紐是APEC組織內最貧窮的成員國之一，聯合國數據顯示，當地約40%人口每天生活費不到1美元。