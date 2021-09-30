鴻海傳敲定收購俄亥俄州車廠 在美生產電動車第一步

電動卡車新創公司Lordstown Motors位於俄亥俄州的汽車工廠。（美聯社）

彭博資訊引述知情人士報導，美國電動卡車新創公司Lordstown Motors接近達成協議，將把旗下位於俄亥俄州 的一座汽車 工廠出售給台灣鴻海 公司。報導說，這會是鴻海在美國在美生產汽車的第一步。

知情人士透露，兩家公司最快會在本周宣布上述交易，但未揭露這項交易的價值。Lordstown Motors先前是在2019年底與通用汽車達成協議，收購通用汽車在1966年建立的這座工廠。

這樁交易將協助Lordstown Motor強化現金部位，對於鴻海來說，則代表在美國的第一個汽車生產足跡，此時正值鴻海加速進軍電動車領域。

Lordstown Motors發言人對上述消息不願置評，鴻海則未立即回應彭博的置評請求。

報導說，對Lordstown Motors而言，賣掉這座工廠並且與鴻海合作運作是合理的，此時，Lordstown正致力於讓Endurance皮卡進入量產。就算這款卡車獲得消費者青睞，Lordstown要全面營運這整座工廠，仍是個艱困的挑戰。

在通用於2019年3月停止於這座俄亥俄州工廠生產汽車前，原先規劃的產能是每年能生產超過30萬輛的雪弗蘭科魯茲（Chevrolet Cruze）。在通用決定關閉該廠後，Lordstown Motors予以買進。