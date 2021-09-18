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美二手車價 夏季蟄伏後 9月又蠢動 疑經銷商囤貨

編譯黃淑玲／綜合外電
美國通膨升溫，二手車價格也直線飆升。圖為馬里蘭州的二手車經銷商。（Getty Images）
美國通膨升溫，二手車價格也直線飆升。圖為馬里蘭州的二手車經銷商。（Getty Images）

今年美國通貨膨脹最大推手二手車售價，經過夏季蟄伏後，這個月上半又開始蠢動。

美國測量二手車價格的指標「Manheim二手車指數」顯示，9月上半較8月上揚3.6%，這是自今年5月以來月比再現成長。若與前一年同期比較，則是從2020年6月開始一路增長至今。

以9月中旬的數據看，二手車價年增率達24.9%，彭博資訊說，這令人擔心美國物價又會再出現新一波漲勢。

Manheim分析報告指出，「關鍵指標呈現的最新趨勢，指向未來日子裡，二手車批發市場價格將再提高。」

今年美國二手車價格因為供應斷鏈與經濟反彈而飆高，進而成為美國通膨彈升的主要凶手。8月消費者物價指數（CPI）中的二手房車與卡車價格，自今年2月來首見下滑；現在看來，二手車價漲勢恐怕不是觸頂而是暫停。

紐約本田汽車經銷商Paragon Honda and Acura總經理班史達克說：「市場持續的壓力來自新車供應短缺，Delta變種病毒感染擴大，許多車廠大量削減生產。」他強調，二手車市場離不開新車市場。

汽車市場研究公司Cox汽車首席分析師克雷伯認為，9月上半月二手車批發價大幅上揚，顯然經銷商在囤貨，以便新車庫存低時，他們還有其他車可以賣。

汽車製造商已紛紛表示，因東南亞新冠疫情與晶片短缺，新車產量將繼續走低。調研公司IHS Market最新的展望預估今年的汽車產量將減少6.2%或502萬輛，是晶片開始缺貨以來的最大量減產。

「Manheim二手車指數」由Cox汽車編纂，資料來自旗下Manheim汽車在全美的所有拍賣車價格。

二手車 汽車 美國

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