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三菱停止開發日本車款 2026年後只靠Nissan平台生產

記者趙駿宏／綜合報導
Mitsubishi DELICA D:5。 摘自Mitsubishi
Mitsubishi DELICA D:5。 摘自Mitsubishi

根據日經新聞報導，三菱Mitsubishi將停止為日本市場開發新的汽車平台，並從 2026年開始，日本市場的新車都會以Nissan平台打造，等於是用Nissan車款改掛Mitsubishi廠徽上市。據說此舉有助於Mitsubishi維持開發成本，並將其餘資金投入電動車與自動駕駛技術的研發。

這也意味著往後在日本銷售的Mitsubishi汽車將使用Nissan平台打造，但仍然可以擁有獨立開發內裝、外觀和動力系統的自由，只單純不再開發日規平台。

Mitsubishi DELICA D:2。 摘自Mitsubishi
Mitsubishi DELICA D:2。 摘自Mitsubishi

雖然在Renault-Nissan-Mitsubishi聯盟資源整合下，這項戰略計劃並不特別令人訝異，但這也使得Mitsubishi一部分品牌獨特性再次被抹消。隨著未來的電動車研發成本更加高昂，愈來愈多的車廠也正在尋求合作，共同開發全新平台來節省造車成本。

Mitsubishi此前曾計劃停止在歐洲推出新車型，試圖將虧損減少20%。然而，在 2021 年3月，他們宣布在在2023年後，左駕歐洲市場將只保留兩款基於Renault平台打造的新車。

Mitsubishi Eclipse Cross。 摘自Mitsubishi
Mitsubishi Eclipse Cross。 摘自Mitsubishi

而Mitsubishi截自今年3月共有8組底盤平台正在販售，原廠則希望在2026年減少至4組。其中包括兩組為東南亞市場開發的平台，另外兩組則是與Nissan共同開發。

其實Nissan早在 2016年就收購了陷入困境的Mitsubishi 34%股份，形成了Renault-Nissan-Mitsubishi聯盟。但從那以後，聯盟便一直在努力彌補Mitsubishi在過去兩個年度遭受的虧損。

終於在2020年中，集團宣布了大規模重組計畫。該計劃被稱為「小而美」計劃，該提案將使聯盟成員專注於他們最強大的市場，並退出那些他們薄弱的市場。這也使Mitsubishi曾經流行的車型，如Lancer和Pajero，在過去幾年中已被淘汰。

Mitsubishi Outlander。 摘自Mitsubishi
Mitsubishi Outlander。 摘自Mitsubishi

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