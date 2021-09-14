我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

Mercedes-Benz、BMW不想降價 晶片荒緩解仍限制產量

編譯陳律安／綜合外電
雙B打算透過限縮產量，使疫情期間高漲的車價不致回跌。（圖：BMW汎德提供）
雙B打算透過限縮產量，使疫情期間高漲的車價不致回跌。（圖：BMW汎德提供）

即使車用晶片荒緩解，賓士汽車母公司戴姆勒（Daimler）、寶馬（BMW）等德國豪華車廠仍計畫限制高級車種的產量，以確保在新冠肺炎疫情期間高漲的車價不致回跌。

英國金融時報（FT）報導，戴姆勒財務長韋翰姆說：「我們會刻意讓供不應求，同時轉向更高階和更豪華的車款。」寶馬財務長彼得則說，「在過去24個月裡，寶馬的定價權顯著改善」，該公司的計畫顯然是為「維持我們管理供應的方式，以使我們的定價能力保持在目前的水準」。

隨著消費者的需求從反覆的封鎖中反彈，半導體的長期短缺已阻礙汽車供應，因為舉凡從電動窗到駕駛輔助系統都須仰賴晶片。

儘管在疫情爆發前戴姆勒、寶馬已揚棄以量取勝的策略，但消費者在疫情爆後願意負擔更高的車價，使這兩大車廠更加放膽這麼做。

汽車業主管、經銷商以及產業分析師都說，晶片荒預示豪華車將出現新的定價與銷售方式；據伯恩斯坦公司分析師艾林豪斯特表示，包括經銷商在內的所有人，都樂見這種轉變。

通常在經銷商處向客戶提供的折扣（在成熟市場一般是15%左右）已經大幅減少，有些車款的售價甚至高於標價。艾林豪斯說，平均折扣幅度每調降1個百分點，將使汽車製造商增加約200億美元獲利，歐美市場的汽車折扣幅度已較疫前高峰縮水一倍以上。

汽車 疫情 晶片

上一則

死守對內燃機的熱情 捷克拒絕歐盟燃油車禁令

下一則

砰一聲成廢鐵 江蘇轎車遭「鋼架壓扁」超驚悚

延伸閱讀

擔心股市修正？專家解釋這為什麼是錯誤心態

擔心股市修正？專家解釋這為什麼是錯誤心態
德雙B穩定車價設限高級車產量

德雙B穩定車價設限高級車產量
為維持高車價 就算晶片荒緩解 雙B仍計畫限制產量

為維持高車價 就算晶片荒緩解 雙B仍計畫限制產量
911最年輕罹難者 2歲半亞裔女童 永遠無法去迪士尼

911最年輕罹難者 2歲半亞裔女童 永遠無法去迪士尼

熱門新聞

就算沒有支援CarPlay，Tesla車款依然熱銷。 摘自CarBuzz.com

為何Tesla不搭載Apple CarPlay 馬斯克與庫克不對盤嗎?

2021-09-08 13:15
Telsa於2019年11月發表的Cybertruck電動皮卡原型車。（圖：Tesla提供）

馬斯克證實：Tesla Cybertruck電動皮卡又將延後生產

2021-09-10 03:02
美國市調公司J.D.Power日前發表了2021的美國新車品質調查(IQS)，並發現新車車主最常見的問題，有四分之一的問題在於智慧手機與車內多媒體的連線問題。 (pexels)

新車品質調查 「智慧手機連線」最讓車主頭痛

2021-09-13 01:45
雙B打算透過限縮產量，使疫情期間高漲的車價不致回跌。美聯社

為維持高車價 就算晶片荒緩解 雙B仍計畫限制產量

2021-09-12 08:30
賓士汽車於2021 IAA 向全球宣布將在2025年推出三個全新的純電車型架構（MB.EA, AMG.EA, VAN.EA）並計畫將達成混合動力和純電動力車型的銷售佔比50％的目標。 (圖:Mercedes-Benz提供)

「全面電動」新未來 賓士一次發表多款電動車

2021-09-11 02:05
新創事業Rivian首輛電動皮卡組裝出廠，使該公司成為全球第一家讓電動皮卡進入消費者市場的公司。（取材自推特／@RJScaringe）

領先特斯拉 亞馬遜出資Rivian 全球最早讓電動皮卡上市

2021-09-15 01:55

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況