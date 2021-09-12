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為維持高車價 就算晶片荒緩解 雙B仍計劃限制產量

編譯陳律安／綜合外電
雙B打算透過限縮產量，使疫情期間高漲的車價不致回跌。美聯社
雙B打算透過限縮產量，使疫情期間高漲的車價不致回跌。美聯社

即使車用晶片荒緩解，賓士汽車母公司戴姆勒（Daimler）、寶馬（BMW）等德國豪華車廠仍計劃限制高級車種的產量，以確保在新冠肺炎疫情期間高漲的車價不致回跌。

英國金融時報（FT）報導，戴姆勒財務長韋翰姆說：「我們會刻意讓供不應求，同時轉向更高階和更豪華的車款。」寶馬財務長彼得則說，「在過去24個月裡，寶馬的定價權顯著改善」，該公司的計畫顯然是為「維持…我們管理供應的方式，以使我們的定價能力保持在目前的水準」。

隨著消費者的需求從反覆的封鎖中反彈，半導體的長期短缺已阻礙汽車供應，因為舉凡從電動窗到駕駛輔助系統都須仰賴晶片。

儘管在疫情爆發前戴姆勒、寶馬已揚棄以量取勝的策略，但消費者在疫情爆後願意負擔更高的車價，使這兩大車廠更加放膽這麼做。

汽車業主管、經銷商以及產業分析師都說，晶片荒預示豪華車將出現新的定價與銷售方式；據伯恩斯坦公司分析師艾林豪斯特表示，包括經銷商在內的所有人，都樂見這種轉變。

通常在經銷商處向客戶提供的折扣（在成熟市場一般是15%左右）已經大幅減少，有些車款的售價甚至高於標價。艾林豪斯說，平均折扣幅度每調降1個百分點，將使汽車製造商增加約200億美元獲利，歐美市場的汽車折扣幅度已較疫前高峰縮水一倍以上。

汽車 疫情 晶片

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