不只性能跑車 Nissan Nismo想在美國市場打造性能皮卡

Nissan Frontier。圖／Nissan提供

多年來，Nissan 內部改裝，賽車運動和性能子公司Nismo一直在為美國 市場提供跑車和高性能汽車，Nissan370ZNismo和GT-R Nismo是最近僅有的兩個例子，即便近期還有全新Nissan Z的發布，但總體而言在全球市場表現仍令人失望。Nismo全球執行長Takao Katagiri在接受媒體採訪時表示，計劃迎合美國市場需求，推出Nismo操刀的皮卡及SUV，而不僅只是性能跑車。

Takao Katagiri表示，Nismo的產品主要集中在日本 市場，例如最近發布的Note Aura Nismo。在檢視美國市場以及競爭對手在做什麼時，Nismo最後得出的結果之一，將試有可能在休旅車和皮卡領域發展。「Nismo是一個全球性的品牌，但在實際業務中，Nismo目前嚴重依賴日本。Nismo所謂的全球化是我們現在開始要做的事情。」

Nissan GT-R Nismo。圖／Nissan提供 Nissan 370Z Nismo。圖／Nissan提供

此前，Nissan Nismo官方曾針對中東地區限定推出Patrol Nismo，Juke Nismo則是外觀套件升級而並非動力同步性能化的車款，骨子裡並非真正的Nismo。而如果純粹就美國市場而言，性能SUV及皮卡就至少有包括 Ford Edge ST、Jeep Grand Cherokee Trackhawk、Ram 1500 TRX及Ford F-150 Raptor等競爭對手環伺。

Nissan Patrol NISMO。圖／Nissan提供

因此，包含Nissan Frontier、Rogue及Kicks等，可能都是潛在將推出Nismo車型的候選車款，另外新能源車型LEAF、Ariya等也不排除這種可能。