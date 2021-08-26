無懼休旅壓境 第七代Hyundai Elantra銷量累計近40萬輛

第七代Hyundai Elantra/Avante。摘自Hyundai

去年四月正式登場的第七代Hyundai Elantra/Avante (原廠代號CN7)，在近期傳出了銷量捷報，截至今年上半年為止，現行販售中的第七代HyundaiElantra在韓國本土與海外市場合計銷售已達388,278輛，代表這輛新世代韓系房車只花了不到一年半的時間就已賣了近40萬輛，在目前休旅 車強勢進攻的車壇中實屬難得。

第七代Hyundai Elantra/Avante上市不到一年半，銷量已累計近40萬輛。摘自Hyundai

細分這38萬多輛的第七代HyundaiElantra，分別是在自家韓國市場售出117,607輛、海外市場共計270,671輛。去年剛於韓國本土市場上市時，雖然當時因碰上了COVID-19新冠肺炎疫情 ，或多或少都影響到了銷售表現，但第七代HyundaiElantra憑藉著出色的外觀設計、豐富的動力選擇，使其去年在自家韓國仍售出了77,385輛，每月平均約有八千多輛的銷售 (四月上市後計算)，儘管不及於2010年代初期月均銷量都能突破萬輛的表現，但在休旅車市佔大幅增長的現今，第七代Elantra卻仍可交出漂亮的銷售成績單，由此可見新世代HyundaiElantra的成功。

截至今年上半年為止，第七代Hyundai Elantra/Avante分別在自家韓國市場售出117,607輛、海外市場交付270,671輛，合計銷售已達388,278輛。摘自Hyundai

雖然今年Hyundai碰上了車用晶片短缺導致新車產量減少，不過截至今年七月底，第七代Elantra在韓國也累積了45,608輛，僅次於Hyundai Grandeur與Kia K5，是目前今年韓國國產房車銷量的第三位。另外，相較於韓國本土產量萎縮，海外市場的需求仍相當踴躍，今年上半年第七代Elantra在海外市場已交付了199,011輛，過完了七月銷售表現已超過了20萬輛。

全新Hyundai Elantra/Avante N Line是取代舊有的Sport版本。摘自Hyundai 全新美規Hyundai Elantra Hybrid。摘自Hyundai

目前除了基本的SmartStream G 1.6升MPi直噴四缸自然進氣汽油引擎外，第七代Hyundai Elantra動力編成還包括了1.6升LPi天然氣動力 (韓國市場限定)、SmartStream G 1.6 T-GDi引擎 (Elantra N Line)、1.6升Hybrid油電混合動力，與日前甫亮相、搭載2.0升T-GDi直列四缸雙渦流渦輪引擎的全新Elantra N性能房車，讓原廠相當看好這款問世超過30年的房車，能夠藉由擁有多種動力可選擇，外觀也相當運動與前衛的第七代Elantra再衝高銷量，因為目前進入第七世代的Elantra已於全球市場賣破1,440萬輛，原廠預計最快明年底前Hyundai Elantra就可以達成1,500萬輛的銷售里程碑。