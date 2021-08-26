我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市公校出台重開防疫指南 確定無網課選項

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

無懼休旅壓境 第七代Hyundai Elantra銷量累計近40萬輛

記者黃俐嘉／綜合報導
第七代Hyundai Elantra/Avante。摘自Hyundai
第七代Hyundai Elantra/Avante。摘自Hyundai

去年四月正式登場的第七代HyundaiElantra/Avante (原廠代號CN7)，在近期傳出了銷量捷報，截至今年上半年為止，現行販售中的第七代HyundaiElantra在韓國本土與海外市場合計銷售已達388,278輛，代表這輛新世代韓系房車只花了不到一年半的時間就已賣了近40萬輛，在目前休旅車強勢進攻的車壇中實屬難得。

第七代Hyundai Elantra/Avante上市不到一年半，銷量已累計近4...
第七代Hyundai Elantra/Avante上市不到一年半，銷量已累計近40萬輛。摘自Hyundai

細分這38萬多輛的第七代HyundaiElantra，分別是在自家韓國市場售出117,607輛、海外市場共計270,671輛。去年剛於韓國本土市場上市時，雖然當時因碰上了COVID-19新冠肺炎疫情，或多或少都影響到了銷售表現，但第七代HyundaiElantra憑藉著出色的外觀設計、豐富的動力選擇，使其去年在自家韓國仍售出了77,385輛，每月平均約有八千多輛的銷售 (四月上市後計算)，儘管不及於2010年代初期月均銷量都能突破萬輛的表現，但在休旅車市佔大幅增長的現今，第七代Elantra卻仍可交出漂亮的銷售成績單，由此可見新世代HyundaiElantra的成功。

截至今年上半年為止，第七代Hyundai Elantra/Avante分別在自家...
截至今年上半年為止，第七代Hyundai Elantra/Avante分別在自家韓國市場售出117,607輛、海外市場交付270,671輛，合計銷售已達388,278輛。摘自Hyundai

雖然今年Hyundai碰上了車用晶片短缺導致新車產量減少，不過截至今年七月底，第七代Elantra在韓國也累積了45,608輛，僅次於Hyundai Grandeur與Kia K5，是目前今年韓國國產房車銷量的第三位。另外，相較於韓國本土產量萎縮，海外市場的需求仍相當踴躍，今年上半年第七代Elantra在海外市場已交付了199,011輛，過完了七月銷售表現已超過了20萬輛。

全新Hyundai Elantra/Avante N Line是取代舊有的Spo...
全新Hyundai Elantra/Avante N Line是取代舊有的Sport版本。摘自Hyundai
全新美規Hyundai Elantra Hybrid。摘自Hyundai
全新美規Hyundai Elantra Hybrid。摘自Hyundai

目前除了基本的SmartStream G 1.6升MPi直噴四缸自然進氣汽油引擎外，第七代Hyundai Elantra動力編成還包括了1.6升LPi天然氣動力 (韓國市場限定)、SmartStream G 1.6 T-GDi引擎 (Elantra N Line)、1.6升Hybrid油電混合動力，與日前甫亮相、搭載2.0升T-GDi直列四缸雙渦流渦輪引擎的全新Elantra N性能房車，讓原廠相當看好這款問世超過30年的房車，能夠藉由擁有多種動力可選擇，外觀也相當運動與前衛的第七代Elantra再衝高銷量，因為目前進入第七世代的Elantra已於全球市場賣破1,440萬輛，原廠預計最快明年底前Hyundai Elantra就可以達成1,500萬輛的銷售里程碑。

全新Hyundai Avante/Elantra N性能房車正式發表。摘自Hyu...
全新Hyundai Avante/Elantra N性能房車正式發表。摘自Hyundai

Hyundai 休旅 疫情

上一則

Mercedes-Benz 新世代小型商用車系Citan發表

延伸閱讀

研究顯示 韓國紅參正官庄（CheongKwanJang）有抗病毒作用

研究顯示 韓國紅參正官庄（CheongKwanJang）有抗病毒作用
韓分析Delta感染者病毒釋出量 較非變種高300倍

韓分析Delta感染者病毒釋出量 較非變種高300倍
韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪

韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪
進軍平價性能房車市場 全新美規Hyundai Elantra N發表

進軍平價性能房車市場 全新美規Hyundai Elantra N發表

熱門新聞

劉揚偉去年10月成立結合軟硬體業者的MIH聯盟，已吸引逾1,800家業者參與。路透

「iPhone上四輪」 鴻海電動車大夢要讓馬斯克跌破眼鏡

2021-08-20 06:48
只限量兩台的Lamborghini Aventador S Roadster Korean Special Series。(取材自藍寶基尼)

全世界僅2台 藍寶基尼Aventador特別版亮相

2021-08-21 02:35
上海車展展出搭載「華為Inside」智慧汽車操作系統的電動車。(路透)

鬆綁？路透：美國批准華為購買汽車晶片

2021-08-25 00:52
全新美規Hyundai Elantra N正式發表。圖為美規車型。（取材自Hyundai）

進軍平價性能房車市場 全新美規Hyundai Elantra N發表

2021-08-23 02:11
過往賽事的車身也同樣使用國旗。（圖：HubAuto Racing提供）

亞洲第一...台車隊參加「利曼耐力賽」掛國旗 騰訊不播了

2021-08-22 01:24
哪一個國家買車的負擔最輕？ （取材自pixabay）

新車最便宜的國家 美國只排第二 第一名是哪國？

2021-08-15 01:15

超人氣

更多 >
中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡
錢楓主持節目見美女疑起「生理反應」 褲襠凸起照曝光

錢楓主持節目見美女疑起「生理反應」 褲襠凸起照曝光
阿富汗陸軍將領投書紐時：非不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗陸軍將領投書紐時：非不願為自己而戰 是夥伴不打了

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大
喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死