我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：更多疫苗將獲完整授權 兒童可望今秋接種

Acura NSX「不會真正消失」 未來將以電動車方式回歸

記者趙駿宏／綜合報導
摘自Acura
摘自Acura

當Acura宣布推出最終限量350台的NSX Type S時，便直接宣告了這輛日本頂級油電超跑的死刑。但根據外媒的報導指出，NSX並不會真正的消失，第三代車型將有可能以電動超跑的型態回歸。

據《The Drive》的報導中指出，Acura副總裁Jon Ikeda在加州Monterey Car Week上表示：「第一代NSX是純燃油跑車，第二代是混合動力跑車，如果Acura/Honda有什麼想要展示的，我們就會打造出下一代NSX。」

同時他也對另一家媒體《Motor Trend》說出相似的回應「會有下一代，在某個時候，我敢肯定......會有下一代車型的。」

摘自Acura
摘自Acura

但Acura的一位發言人澄清了這些聲明：「我們是一家狂熱的公司，這就是創造兩代NSX的原因，我們不斷推動自己，設計和製造能夠激發靈魂的產品。在未來的某個時候，我們會決定創造一輛突破品牌工藝技術極限的車款時，那肯定就會是NSX。」

從以上兩位Acura內部人員的發言中我們可以得知，現在聽起來似乎沒有新NSX的官方計劃。但當Acura想要再次證明他們的實力時，旗艦超跑NSX將在那個時候回歸。總的來說，當初NSX轉向混合動力時，許多人都感到不喜，但動力系統從來都不是那輛車的意義所在，NSX的本質是一種關於突破界限和挑戰期望的概念，在兩代的車型上都是。因此，在世界逐漸往電動化邁進的同時，第三代的NSX將再次成為Acura挑戰電動超跑領域的終極作品。

摘自Acura
摘自Acura

超跑 加州 日本

上一則

Android Auto將停用 Google Assistant駕駛模式取代

延伸閱讀

通用汽車擴大召回 重挫樂金化學股價

通用汽車擴大召回 重挫樂金化學股價
強化操控與舒適性 小改款Subaru Forester日本開賣

強化操控與舒適性 小改款Subaru Forester日本開賣
電池瑕疵有起火風險 通用全球召回雪佛蘭電動車

電池瑕疵有起火風險 通用全球召回雪佛蘭電動車
「iPhone上四輪」 鴻海電動車大夢要讓馬斯克跌破眼鏡

「iPhone上四輪」 鴻海電動車大夢要讓馬斯克跌破眼鏡

熱門新聞

劉揚偉去年10月成立結合軟硬體業者的MIH聯盟，已吸引逾1,800家業者參與。路透

「iPhone上四輪」 鴻海電動車大夢要讓馬斯克跌破眼鏡

2021-08-20 06:48
只限量兩台的Lamborghini Aventador S Roadster Korean Special Series。(取材自藍寶基尼)

全世界僅2台 藍寶基尼Aventador特別版亮相

2021-08-21 02:35
Ford Transit Trail。（圖：Ford提供）

越野版旅行家Ford Transit Trail 將有望進軍美國

2021-08-18 01:42
全新美規Hyundai Elantra N正式發表。圖為美規車型。（取材自Hyundai）

進軍平價性能房車市場 全新美規Hyundai Elantra N發表

2021-08-23 02:11
過往賽事的車身也同樣使用國旗。（圖：HubAuto Racing提供）

亞洲第一...台車隊參加「利曼耐力賽」掛國旗 騰訊不播了

2021-08-22 01:24
哪一個國家買車的負擔最輕？ （取材自pixabay）

新車最便宜的國家 美國只排第二 第一名是哪國？

2021-08-15 01:15

超人氣

更多 >
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃
韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪

韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了
隨美軍撤離的第一批阿富汗人 落腳西雅圖

隨美軍撤離的第一批阿富汗人 落腳西雅圖