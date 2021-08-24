Acura NSX「不會真正消失」 未來將以電動車方式回歸

摘自Acura

當Acura宣布推出最終限量350台的NSX Type S時，便直接宣告了這輛日本 頂級油電超跑 的死刑。但根據外媒的報導指出，NSX並不會真正的消失，第三代車型將有可能以電動超跑的型態回歸。

據《The Drive》的報導中指出，Acura副總裁Jon Ikeda在加州 Monterey Car Week上表示：「第一代NSX是純燃油跑車，第二代是混合動力跑車，如果Acura/Honda有什麼想要展示的，我們就會打造出下一代NSX。」

同時他也對另一家媒體《Motor Trend》說出相似的回應「會有下一代，在某個時候，我敢肯定......會有下一代車型的。」

摘自Acura

但Acura的一位發言人澄清了這些聲明：「我們是一家狂熱的公司，這就是創造兩代NSX的原因，我們不斷推動自己，設計和製造能夠激發靈魂的產品。在未來的某個時候，我們會決定創造一輛突破品牌工藝技術極限的車款時，那肯定就會是NSX。」

從以上兩位Acura內部人員的發言中我們可以得知，現在聽起來似乎沒有新NSX的官方計劃。但當Acura想要再次證明他們的實力時，旗艦超跑NSX將在那個時候回歸。總的來說，當初NSX轉向混合動力時，許多人都感到不喜，但動力系統從來都不是那輛車的意義所在，NSX的本質是一種關於突破界限和挑戰期望的概念，在兩代的車型上都是。因此，在世界逐漸往電動化邁進的同時，第三代的NSX將再次成為Acura挑戰電動超跑領域的終極作品。