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Urus大助攻 Lamborghini上半年創有史以來最佳銷售

記者張振群／綜合報導
Lamborghini於2021年1-6月在全球各市場共銷售4,852輛新車，銷量最高的Urus則賣出2,796輛並繳出35％成長表現。 圖／Lamborghini提供
Lamborghini於2021年1-6月在全球各市場共銷售4,852輛新車，銷量最高的Urus則賣出2,796輛並繳出35％成長表現。 圖／Lamborghini提供

義大利超跑品牌Lamborghini渡過去年全球疫情低潮之後，今年銷售突飛猛進，不僅創下品牌有史以來最佳上半年銷售紀錄，目前新車生產訂單更累積到未來10個月至2022年4月。當中，最熱賣的當然就是超級SUV－Urus、其次為V10跑車Huracan；而就算已經來到產品末期的V12旗艦Aventador，銷售表現也相當亮眼。

義大利超跑品牌Lamborghini公布2021上半年銷售成績。 圖／Lambo...
義大利超跑品牌Lamborghini公布2021上半年銷售成績。 圖／Lamborghini提供

Lamborghini於2021年1-6月在全球各市場共銷售4,852輛新車，相比2020年同期不僅大幅增長37％，更比疫情尚未爆發前的2019年再增長6.6％。銷量最高的Lamborghini Urus，不僅賣出2,796輛更繳出35％成長表現。至於Huracan以及Aventador也都分別有1,532輛（成長46％）、524輛（成長21％）佳績。

Lamborghini渡過去年全球疫情低潮之後，今年銷售突飛猛進更創下品牌有史以...
Lamborghini渡過去年全球疫情低潮之後，今年銷售突飛猛進更創下品牌有史以來最佳上半年銷售紀錄。 圖／Lamborghini提供

市場表現方面，Lamborghini主力市場還是北美地區，今年上半年共交付1,502輛；而第二高的市場則為中國／香港／澳門地區共賣出602輛。依序分別還有德國（391輛）、英國（318輛）、日本（258輛）、中東（226輛）、義大利（197輛）等。目前Lamborghini在全球51個市場共有168家銷售網路。

Lamborghini主力市場還是北美地區，今年上半年共交付1,502輛；而第二...
Lamborghini主力市場還是北美地區，今年上半年共交付1,502輛；而第二高的市場則為中國／香港／澳門地區共賣出602輛。 圖／Lamborghini提供

展望未來，Lamborghini除了在日前推出Aventador LP 780-4 Ultimae，列為自然進氣純燃油動力壓軸版本，更排定2023年起導入Hybrid複合動力系統。還有今年稍晚Lamborghini將會開始交付Huracan STO道路版超跑，靈感來自Lamborghini Squadra Corse系列的Huracan Super Trofeo EVO賽車，有望再加強下半年總銷售成績。

今年稍晚Lamborghini將會開始交付Huracan STO道路版超跑。 圖...
今年稍晚Lamborghini將會開始交付Huracan STO道路版超跑。 圖／Lamborghini提供

義大利 超跑 疫情

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