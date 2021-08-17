從Kia Stinger要停產 細數這些年那些叫好不叫座的車款

Kia Stinger。摘自Kia

當Kia傳出要停產旗下四門GT轎跑Stinger時不免讓外界感到詫異，因為Kia在去年才剛剛發表有著全新的2.5T動力的2022年式小改款車型。不過Kia原廠尚未正面證實Stinger即將停產的消息。

儘管Stinger在2017年推出後廣受好評，但實際銷售層面上Stinger從未達到Kia所期望的銷量。因此，根據外媒報導，它僅剩一年的壽命，之後其生產線將修改變為生產Carnival Hybrid的基地。

Kia Stinger。摘自Kia

綜觀Stinger的產品本質，漂亮帥氣的外型設計、良好的底盤、V6渦輪引擎、安全輔助系統和娛樂影音配備齊全，加上售價相當實惠，造就一輛非常高CP值的四門GT轎跑。但這些對於潛在客群來講卻遠遠不夠，除了現在市場大多數人會改選SUV產品外，有購買轎跑需求的消費者往往會希望他們的車上是掛著擁有多年品牌光環的德國產品，而不是一輛韓國廠牌的車。

Kia Stinger。摘自Kia

不過在市場上，Kia Stinger還不是唯一一輛叫好不叫座的性能產品。

就拿最近也同樣宣布明年底停產，且推出Type S版本的Honda /Acura NSX一樣，在2020年受到新冠肺炎疫情影響的歐洲，僅僅只有8輛NSX找到了買家，但即使在2019年，Honda在歐洲也僅售出36輛NSX。而澳洲也是因為NSX銷量慘澹而停售，在祖國日本更是自2020就已經買不到NSX。在銷售低迷的情況下推出限量性能版NSX Type S讓它有一個完美的下台階，或許也是Honda目前想到最棒的方式。

Acura NSX Type S。摘自Acura

與Kia Stinger相同，在性價比已經平起平坐的狀況下，這個層級的買家往往更看重的是品牌光環和魅力，即便掛上Acura豪華品牌，同樣價格下NSX比起其他歐洲、義大利超跑或許吸引力就更少了一些。

Acura NSX。摘自Acura

另一個例子就是Dodge Viper了，這款經典美國肌肉 跑車在2017年時就已經停產，Doge Viper的車迷們知道，他們最喜歡的跑車在2017年停產的主要原因之一是因為它沒有辦法裝配符合安全規範的車門安全氣囊。

Dodge Viper。摘自Dodge

但是，如果Dodge Viper的銷量可以說服原廠，他們將會投入資金進行必要的車身更改，甚至打造全新一代的Viper，但事實上並沒有，Viper的銷量仍然十分低迷，儘管Viper ACR的賽道表現依然讓人為之一亮，但終究FCA還是把這輛肌肉跑車給收了起來。

Dodge Viper ACR。摘自Kia

最後，依然是Kia的產品K900，在美國上市的K900以E-Class的價格給予消費者S-Class的細膩質感與配備，在美國不管是Motor Trend還是Car & Driver等著名的汽車媒體都對這輛車的豪華度讚譽有加，但很不幸的，在這類車格的領域中，依舊敵不過德國車的品牌實力，在銷量慘澹的情況下，Kia也宣布K900(現統稱K9)將不會再進入美國市場。