新車最便宜的國家 美國只排第二 第一名是哪國？

哪一個國家買車的負擔最輕？ （取材自pixabay）

擁有一輛汽車 對許多從小就關注汽車雜誌和網站上的人而言，可說是一件大事，對於需要因工作或休閒旅行的普通人來說也是如此。我們大多數人都知道為了買車而省錢的感覺，同時計算與汽車使用和維護相關的所有費用。但是哪個國家擁有汽車最便宜？根據英國網站scrapcarcomparison的一項新研究，新車販售最便宜的國家是澳洲 ，美國 位居第二，丹麥位居第三。

為了獲得更現實的見解，該研究不僅包括汽車的平均價格，還包括保險、維修和燃料成本，以了解總擁有成本的差異。然後，他們將這個成本與每個國家的平均年薪進行比較，看看普通人能買得起一輛汽車。

結果顯示，澳洲是汽車愛好者的理想之地，擁有和維持汽車所需的年薪僅為年薪的49.48%。美國以平均汽車所需年收入的54.87%位居第二，其次是丹麥（60.34%）、加拿大（64.40%）和瑞典（75.84%），第六名到第十名則包括德國 (78.44%)、荷蘭 (84.65%)、法國 (87.00%)、英國 (89.36%) 和芬蘭 (91.58%)。

美國車市供不應求景況導致車商面臨缺貨，民眾也一車難求，二手車如今可能還比新車更搶手。 （路透）

如您所見，前10名中的第一個和最後一個國家之間的差異令人印象深刻，這表明澳洲人和美國人在汽車擁有方面與世界其他地區相比是多麼幸運。然而，在做出假設之前，則必須先看看光譜的另一端，即擁有汽車最昂貴的 10個國家。

最糟糕的結果來自土耳其，在這裡你需要年收入的652.29%才能擁有和使用汽車。這使它比澳洲貴13倍。令人驚訝的是，土耳其每月的乘用車年產量超過10萬輛，當地工廠來自Fiat、Renault、TOYOTA、Honda等。土耳其 8200萬人口的道路上共有2100萬輛汽車行駛。

汽車擁有成本第二高的國家是阿根廷（515.77%），其次是哥倫比亞（508.93%）、烏拉圭（443.68%）和巴西（441.89%）。這意味著全世界新車相對價格最高的5個國家中有4個位於南美洲。從第六位到第十位分別是烏克蘭（413.78%）、瓜地馬拉（355.94%）、俄羅斯（290.04%）、墨西哥（285.20%）和哥斯達黎加（269.83%）。

Toyota Corolla車系。（圖：Toyota提供）

雖然結果很有趣，但採用的統計方式並非百分百準確，首先，該研究僅包括了世界上195個國家中的40個。其次，計算是基於全新Volkwagen Golf和TOYOTA Corolla的成本，除了關鍵的國產或進口會影響到售價外，也沒有考慮每個市場的二手車成本，這可能會顯著改變結果，但整體而言依然可以是參考的內容。