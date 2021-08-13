Honda旗艦跑車NSX 為何突然告別全球市場？

Honda當家旗艦跑車NSX。（取材自Honda、Acura）

Honda 在本月突然宣布將於2022年12月停產當家旗艦跑車NSX，並將推出全球限量350台的最終性能版NSX Type S，作為送給全世界NSX車迷的告別禮物。

針對Honda這樣的操作模式，日媒「Autocar.jp」也針對這件事做了一則評論報導。

第一代NSX從1990年開始一直生產到2005年才結束，產品周期足足有16年這麼長，然而要見到第二代NSX的時程居然要超過10年這麼久，2016年第二代NSX誕生，它是一款與第一代類似的中置V6引擎跑車，但整體的動力和機械結構運作機制卻與第一代大大的不同。3.5升V6雙渦輪增壓引擎搭配Honda獨門三馬達Sport Hybrid SH-AWD，使得前軸是由電動馬達帶動所產生的四輪驅動系統。

Honda當家旗艦跑車NSX。（取材自Honda、Acura）

雖然Honda要推出全球限量350台的最終性能版NSX Type S做為告別作算是十分有誠意，但大家對於Honda要這麼早就收掉NSX還是感到十分訝異。這是因為比起還在販售的Nissan GT-R和Fairlady Z這兩款跑車來說，2016年才發表的NSX是一輛完全使用現代全新平台的跑車。

Honda NSX推出最終版本Type S 全球限量350台預告登場。 （取材自Honda）

而且NSX還是混合動力車款，即便有著581ps/65.9kg-m的強大綜效動力，但其WLTC油耗測試也達到了相當不錯10.6km/l，相比剛剛上市搭載2.4升四缸水平對臥的第二代Subaru BRZ，最大馬力235ps，最大扭力25.5kg-m，但BRZ的WLTC油耗測試也僅有為11.7-12.0km/l。所以，身為一輛超級跑車NSX的燃油經濟性是常好的，對於正在邁入電動化的時代，大多數人都覺得NSX可能會活得比R35 GT-R還要來的久。

Honda當家旗艦跑車NSX。（取材自Honda、Acura）

Honda停產NSX的主要原因有兩個

1.Honda的環保政策

Honda表示，到2040年旗下生產車輛將會剩下電動汽車 和燃料電池汽車，完全不會有內燃機引擎的車款出現，包括Hybrid車款也不會生產。為了順應這項企業目標，NSX被判斷為已經完成階段性任務，因此生產將隨之終結。

Honda當家旗艦跑車NSX。（取材自Honda、Acura）

2.NSX的銷量太過低迷

Honda在2016年準備投產時表示，北美俄亥俄州工廠每年將生產1500台，其中100台將在日本 銷售。依據這項銷售目標2017-2021年這5年全球的銷售總計應該要達到全球7,500 輛、日本500輛的里程碑，但實際上，到 2021年7 月，全球產量僅2,558輛，日本464輛。雖然日本市場相當接近目標，但在全球市場銷量僅34%。

Honda當家旗艦跑車NSX。（取材自Honda、Acura）

銷售低迷的原因是價格與用戶需求差異

第一代NSX於1990年上市時，售價為830萬日元（約7.5萬美元），即使在 2002年小改款後也僅僅定價920萬日元。但到了第二代車型，售價隨即翻漲至2420萬日元，漲幅是前代的2.6至3倍之多。

Honda當家旗艦跑車NSX。（取材自Honda、Acura）

也就是說，以數據來看，無論是動力性能還是價格，第一代車型無疑是中級跑車的級距。雖然第二代NSX導入了最迎合潮流的Hybrid系統，讓產品無論在外觀、性能和價格方面都已成為成熟的超級跑車。但NSX對於消費者需求和產品之間就開始有了認知差距，作為一輛要與世界抗衡的超級跑車，不僅要具有性能實力，還得要有品牌價值，這點與義大利或其他歐洲的超級跑車相比，掛著Honda或是Acura的NSX品牌力就稍嫌薄弱了些。

Honda當家旗艦跑車NSX。（取材自Honda、Acura）

但在產品本質上，NSX搭載的是用電動馬達驅動前輪的4WD，具有出色的行駛穩定性，加速性能也十分出色，加上Hybrid油電系統讓整體油耗也有相當不錯的表現。如此看來，現行第二代NSX是一款出色的跑車，但由於用戶需求的差距，才是導致銷量一直低迷不振的主因。